شكرا لقرائتكم خبر عن اشربى مياه كتير واهتمى بأكلك.. روشتة صحية لتجنب مشاكل البشرة في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعى أننا نفقد عناصر غذائية خلال ساعات الصيام، ولكن إذا اتبعت روتينًا صحيًا خلال شهر رمضان من خلال الاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب الأطعمة والمشروبات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على صحتك، من المؤكد أنك ستخرج من هذا الشهر بتجربة صيام صحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الحفاظ على صحة الجلد والبشرة أمر ضرورى أيضًا في شهر رمضان، حيث إنها تتأثر بعدد ساعات الصيام أيضًا، ومن خلال اتباع مجموعة من النصائح الصحية يمكنك الوقاية من أي مشاكل قد تواجهها بشرتك في شهر رمضان.. على النحو التالى:

- للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك في الصيام، من المهم التركيز على الترطيب والتغذية السليمة في الفطار والسحور.

- اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين وجبتى الإفطار والسحور لمنع الجفاف والذى يؤثر بدوره أيضًا على صحة البشرة والجلد.

- استخدمي مرطبًا يوميًا بعد السحور وقبل النوم للحفاظ على رطوبة البشرة.

- احرصى على تناول الفاكهة والخضراوات خاصة الغنية بمحتواها من الماء مثل الخيار والبرتقال.

- أضيفي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التمر والمكسرات وزيت الزيتون إلى نظامك الغذائي في رمضان للحفاظ على نضارة بشرتك.

- تجنبي تناول الأطعمة المالحة والمقلية التي تسبب جفاف الجلد والبشرة وظهور البثور.

- يتميز رمضان بأنماط نوم غير منتظمة، ولكن للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك من المهم النوم عدد ساعات كافية بجنب تحديد موعد منتظم للنوم يوميًا وذلك لحماية بشرتك من مشاكل قد تظهر مثل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين.