هل نوم الأم أثناء الرضاعة يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضيع؟

(SIDS) متلازمة الموت المفاجئ للرضع

أم نائمة بجانب طفلها الرضيع

أحدث الدراسات تحذر من نوم الأمهات المرضعات أثناء الرضاعة

أم ورضيعها نائمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:54 صباحاً - الرضاعة الطبيعية من أجمل اللحظات المتبادلة بين الأم وطفلها؛ حيث يتقاسم الطفل معها لحظات تمتزج فيها الراحة بالحب، خاصة في الأشهر الأولى من حياة الطفل، لكن يحدث أن المرأة الأم قد تعاني من الحرمان من النوم لعدة أسابيع بعد الولادة نظراً لانشغالها بمراعاة الطفل، وقد تكون الرعاية مرهقة، ما يؤدي إلى نومها أثناء إرضاع الطفل رغم تحذير أغلب الأطباء، ليطل السؤال المقلق : هل لأثر سلبي على صحة الطفل؟ وهل يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجىء؟في لقاء مع الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال نتعرف إلى بعض الحقائق والدراسات العلمية بهذا الشأن، مع عرض لعدد من النصائح يجب أن تدركها كل أم للحفاظ على صحة وسلامة الرضيع.هي حالة طبية غامضة ومؤلمة؛ حيث يموت الرضيع فجأة وبدون تفسير، وغالباً ما يكون أثناء النوم، وهذه المتلازمة ترتبط غالباً بمشاكل في الجهاز العصبي للطفل، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تنظيم عملية التنفس لديه بشكل طبيعي أثناء النوم، فيحدث الموت المفاجىء للرضيع.حذرت دراسة أجرتها جامعة فيرجينيا الأمريكية من أن واحدة من كل أربع أمهات مرضعات تنام عن غير قصد أثناء الرضاعة، ما قد يزيد من خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ، ووجد الباحثون أنه في أكثر من 80% من هذه الحوادث، أن الأمهات قد غفون ببساطة عن غير قصد.ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، حالة يحدث فيها وفاة غير متوقعة لطفل عمره أقل من عام، عادة أثناء النوم، بدون سبب واضح، وتعد هذه الحالة من الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع، وتُعرف أحياناً بـ«موت الطفل في المهد».وخلال الدراسة أجرى الباحثون تحليلاً لبيانات استقصائية لأكثر من 1250 أماً جديدة، وأظهرت النتائج أن أكثر من 28 في المائة من الأمهات ذكرن أنهن «غالباً» أو «أحياناً» يغفين أثناء إطعام أطفالهن خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.كما وجد الباحثون أن 83.4 في المائة من الأمهات قد اخترن إرضاع أطفالهن على الكراسي أو الأرائك بدلاً من السرير، إلا أن الوسائد والمساحات الضيقة في تلك الأماكن قد تكون غير آمنة للرضع، حيث تزيد من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 49 إلى 67 مرة.كما أظهرت الدراسة أن النساء اللواتي يقمن بالإرضاع في السرير كن أكثر عرضة للنوم (33.6 في المائة) مقارنةً باللواتي يرضعن أطفالهن على الكراسي أو الآرائك (16.8 في المائة).وشدد الباحثون على أهمية تقديم توجيهات إضافية من قِبَل الأطباء للآباء الجدد حول ممارسات الإطعام الآمن، بما في ذلك توعية الأمهات بأن هرموناً يُفرز طبيعياً أثناء الرضاعة يمكن أن يجعلهن يشعرن بالنعاس.كما نصحوا بضرورة تجهيز المساحة المحيطة بالطفل لتكون آمنة قدر الإمكان، من خلال إزالة الوسائد والأغطية لضمان بقاء مجرى الهواء لدى الطفل مفتوحاً، وأوصوا الأمهات أيضاً بإرضاع الطفل في مكان آمن ومناسب لضمان سلامته أثناء النوم وتقليل هذه المخاطر.

دراسات تؤكد: لا ترضعي طفلك وأنت حزينة

تأثير النوم المشترك على الرضيع

طفل رضيع محاصر بين والديه

مخاطر نوم الأم أثناء الرضاعة

أم نائمة ورضيع نائم

نصائح أخرى لتجنب المخاطر وتعزيز سلامة الرضيع أثناء الرضاعة:

خطورة نوم الطفل الرضيع وسط والديه

وفي هذا السياق أظهرت دراسات أخرى أن النوم المشترك مع الطفل يزيد من احتمالية تعرضه لمخاطر التنفس غير المنتظم أو ارتفاع درجة حرارته.في حال النوم مع الأم أثناء الرضاعة، يكون الطفل أكثر عرضة للإغلاق غير المقصود لطرق تنفسه، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل في التنفس.الخطر الأكبر في النوم المشترك هو أن الطفل قد يجد نفسه محاصراً، إما تحت وزن الأم أو تحت الأغطية، مما يعوق تنفسه ويسبب خطورة كبيرة.النوم المشترك قد يؤدي أيضاً إلى زيادة خطر السقوط من السرير، وهي مشكلة شائعة قد تُعرض الطفل لإصابات جسدية.قد يبدو أمراً طبيعياً في الكثير من الحالات، إلا أنه يحمل مخاطر صحية قد لا تكون واضحة، وإحدى أهم المخاطر هي الموت المفاجئ للطفل.في حال نوم الأم أثناء الرضاعة، قد تكون غير قادرة على مراقبة تنفس الطفل بشكل مناسب، وإذا كان الطفل في هيئة قد تؤثر على تنفسه بشكل خاطئ، قد تزداد المخاطر.إذا كانت الأم نائمة أثناء الرضاعة، قد يؤدي الوضع المريح للنوم إلى إغلاق مناطق التهوية حول الطفل، مما يساهم في حدوث زيادة في درجة الحرارة.من المهم للأمهات أن تكون على دراية بالمخاطر التي قد تحدث أثناء الرضاعة، وخاصة في حالة النوم.عدم النوم أثناء الرضاعة: على الرغم من أن الأم قد تشعر بالتعب الشديد، من الأفضل تجنب النوم أثناء الرضاعة.بدلاً من ذلك، يمكن التركيز على وضع الطفل في مكان آمن بعد الرضاعة، مثل السرير المخصص له.هيئة النوم الصحيحة، من الضروري أن يكون الطفل في وضع آمن أثناء النوم.بأن ينام دائماً على ظهره على سرير صلب خالٍ من الوسائد والأغطية الثقيلة، مع تجنب وضع الطفل على بطنه أو جانبه للنوم.أن ينام الرضيع في سرير خاص به، بعيداً عن سرير الأم؛ حالة شعور الأم بالحاجة إلى الراحة أو النوم أثناء الرضاعة، وذلك لضمان الأمان.من المهم للأم أن تكون يقظة أثناء الرضاعة، وخاصة عند الرضاعة في هيئات غير معتادة، وإذا شعرت الأم بالتعب، يمكنها وضع الطفل في مكان آمن قبل النوم.المراقبة المستمرة، إذا كانت الأم تشعر بأنها قد تغفو أثناء الرضاعة، يجب عليها محاولة الاستعانة بشخص آخر لمراقبة الطفل أو وضعه في مكان آمن حتى لا يتعرض لأي خطر.عادة نوم الطفل وسط والديه من العادات الخطرة على الطفل صغيراً كان أو كبيراً، وعلى الوالدين إيقافها عندما يتم المولود عاماً واحداً ويصبح له سرير مستقل داخل الغرفة أو بغرفة مستقلة.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.