كيف تستغلين يوم المرأة العالمي لكي يتعلم طفلك تقدير دور المرأة في حياته؟

عرفي طفلك على تاريخ يوم المرأة العالمي

يوم المرأة العالمي

اشرحي لأطفالك وذلك قبل الاحتفال بهذا اليوم وفي نفس اليوم أن المرأة والرجل في المجتمع يُكملان بعضهما البعض، ولكن التاريخ كثيراً ما سطر حوادث عن ظلم المرأة وأنها تعرضت للاضطهاد في أزمان سيطر فيها الجهل.

أخبري طفلك أنه قد تم الاتفاق على عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في مدينة باريس العاصمة الفرنسية عام 1945 وكان ذلك هو أول احتفال عالمي بمناسبة يوم المرأة العالمي كما أنه في عام 1856 خرجت آلاف النساء الأمريكيات للاحتجاج على أوضاعهن المأساوية والصعبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

استمري في عرض سريع ومختصر وهادف ومبسط عن تاريخ يوم المرأة العالمي، فأخبري أطفالك أنه في 8 مارس عام 1908 قد خرجت الآلاف من عاملات الغزل و النسيج في المصانع الأمريكية؛ للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك كبرى مدت الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المطالبة بتخفيض ساعات العمل اليومية، وكذلك منع تشغيل الأطفال وتركهم ليعيشوا طفولتهم ومنح المرأة حق المشاركة في الانتخابات.

أخبري اطفالك أن هذا اليوم قد سمي باسم" خبز وورد" لأن النساء خرجن يحملن الخبز اليابس والورود وبناء على هذه المظاهرة تقرر أن هذا اليوم يجب أن يكون يوماً عالمياً للمرأة ثم انتشر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا ثم انتشر واعتمد في باقي أنحاء العالم.

أسباب توجب احتفال طفلك بيومك العالمي

طفلة تقدم هدية للأم

اشرحي لطفلك أن هناك أسباباً في هذا الوقت الحاضر، ومن خلال التاريخ القريب الحافل بالأحداث والتقدم، تحتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فهناك نساء لم يكن أمهات وأمهات فعليات قمن بأدوار ملهمة في العقود الأخيرة على صعيد خدمة الإنسان عامة، وكذلك خدمة المجتمع والوطن.

انتهزي فرصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي لكي يتعرف طفلك على ثقافات بعض الشعوب، فاهتمي بالحديث مع الأبناء حول طرق وطقوس احتفال بعض الدول بيوم المرأة العالمي، فيمكن أن تذكري لهم على سبيل المثال عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في أستراليا، وهي أبعد المناطق إلى المنطقة العربية حيث يحتفل الاستراليون بيوم المرأة احتفالات حاشدة حيث تنتشر المسيرات في الشوارع في ذلك اليوم تحديداً، وقد بدأت هذه الطقوس منذ عام 1970م، وتُقام في ذلك اليوم الهام مجموعات من حلقات النقاش حول دور المرأة ووجبات الإفطار والفعاليات الاحتفالية التي تتحدث من خلالها النساء البارزات في المجتمع لعامة الناس.

انقلي لأطفالك في ذلك اليوم اهتمام الوطن وقادته بدور المرأة في المجتمع فاذكري لهم بعض الكلمات التي أشار بها الأمير "محمد بن سلمان" لمكانة المرأة السعودية، مثل تصريحه الهام الذي أدلى به في لقاء لمجلة بلومبيرغ " أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".

وضحي لطفلك واربطيه بحب وطنه أن من أسباب الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الوطن أن المملكة باعتبارها واحدة من الدول الكبرى التي تكرم المرأة فقد تمكنت بشكل سريع من التقدم في مؤشرات ومعدلات المساواة بين الرجل والمرأة، فبلغت نسبة التغيير نسبة عالمية يجب أن يفتخر بها الطفل نتيجة لجهود وطنه وقادته.

ماذا يجب أن يخبر الأب أطفاله عن يوم المرأة العالمي؟

الاحتفال بالأم

اعلمي أن اهتمام زوجك بصفته قائد الأسرة بيوم المرأة العالمي سوف ينعكس على أطفالكما، وسوف يهتمون بتكريمك والاحتفال بك بصفتك المرأة الملهمة في حياتهم، حيث أن من ضمن أفكار للاحتفال بيوم المرأة العالمي مع الأطفال أن يكون دور الأب بارزًا، ولذلك فمن الضروري أن يتحدث الأب مع أطفاله أن هذا اليوم هو يوم تكريم كل النساء، سواء كن أمهات أو شقيقات؛ لأنهن في النهاية هن نصف المجتمع، وفي ذلك إشارة لدور الشقيقة في العائلة لكي يحترمها ويقدرها الابن الذكر إلى جانب احترام أمه وتقديرها.

لاحظي أن حديث الأب مع أطفاله عن تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي، في العالمين العربي والغربي سوف يكون له وقع أكثر من حديثك معهما حول هذه المناسبة، ويمكن أن يقوم الأب بشرح دور الإسلام في تكريم المرأة خصوصاً وأن الإسلام كان سباقاً لهذا التكريم قبل قرون طويلة من تفكير العالم بتكريمها، ويمكن أن يذكر للأطفال أحاديث وآيات قرآنية عن تكريم ورعاية الإسلام للمرأة، وأن الإسلام قد سبق العالم أجمع في تكريمها والحفاظ علي كرامتها، ويمكن ذكر بعض الآيات القرآنية، كما اهتم الإسلام بمنح المرأة حقوقها منذ الولادة وفي بيت عائلتها، وحين تتزوج وحين تنفصل أيضًا عن زوجها، وحين تصبح أماً، وكذلك حث على رعايتها حين تتقدم في العمر.

اهتمي بأن يكون حديث الأب مع أطفاله خصوصًا حول الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة مثل حق التملك، والتجارة، والبيع، والشراء، وتحرير سائر العقود، ولها أيضًا حق التعلم والتعليم، فكان هناك مسلمات عملن كمعلمات في العصور الذهبية للإسلام.

لاحظي أن قيام الأب بذكر اهتمام الإسلام بالمرأة أمام أطفاله، خاصة الطفل الذكر، سوف يعزز من قيمة المرأة في نظر الطفل ومنذ سن مبكرة، ويجب أن يكون الأب قدوة في ذلك، فالإسلام نهى الزوج عن ضرب زوجته، كما جعل للرجل حق الإنفاق عليها ورعايتها، وفي ذلك الكثير من التكريم لدورها واعترافاً بمكانتها العظيمة؛ حيث تتحمل الأم مسئولية تربية الأولاد لكي يكونوا أبناء صالحين وذخرًا للوطن وأمنا وأمانا لمستقبله المشرق.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:54 صباحاً - في الثامن من آذار كل يوم وفي يوم المرأة العالمي، وبينما ينشغل العالم خارج بيتك بفعاليات الاحتفال والتكريم للمرأة الأم والزوجة والأخت والمرأة الملهمة أيضًا، التي برز دورها في المجتمع في كل المجالات، يكون دورك كأم ويجب أن تهتم كل الأمهات أيضًا أن يشرحن لأطفالهن أهمية هذا اليوم وتاريخه وضرورة استغلال هذه المناسبة؛ لكي يقدر الطفل منذ صغره دور المرأة في حياته.من الضروري أن يقدر الطفل المرأة في حياته من خلال دور الأم في ذلك، لأن الطفل بطبعه يكون مرتبطًا بأمه، ولكنه لا يعرف مقدار التضحيات التي تقدمها ولذلك يأتي دور الأم لكي تزرع داخله أن الأم تقوم بدور عظيم وكذلك النساء اللواتي لم يكن أمهات ولكنهن كن رائدات في مجالات عدة في المجتمع، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية شيماء عزيز، حيث أشارت إلىحيث إنها الأم والزوجة والأخت وذلك من خلال عدة خطوات، من بينها اهتمام الأب بإحياء هذا اليوم والاحتفال به مع أطفاله وخطوات أخرى في الآتي:قد يهمك ايضا: كيف تشرحين عمليّاً معنى اليوم المرأة العالمي لابنتك؟