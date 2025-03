قصة أول سيدة تسببت في إطلاق اليوم العالمي للمرأة.. ارويها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:54 صباحاً - كان اليوم العالمي للمرأة يحتفل به لمدة تجاوزت القرن من الزمان وبالتحديد منذ عام 1908م، جاء يوم المرأة العالمي احتفالًا بإنجازات كل نساء العالم في المجتمع في المجالات المختلفة، كثمرة لنضالهن حول العالم.

في هذا اليوم تستعرض كل امرأة إنجازاتها التي حققتها في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتضع خطة جديدة للأهداف التي تحلم بتحقيقها العام المقبل، كما تحتفل المؤسسات المختلفة بهذا اليوم، الذي يهدف إلى إحياء ذكرى تكريم إنجازات المرأة، وزيادة الوعي حول التميز بين الرجل والمرأة، فضلا عن تعزيز الدعم العالمي للمرأة.

ما هو اليوم العالمي للمرأة، ومن أبدعه؟ قصص ارويها على طفلك لتعرفيه بهذا اليوم المميز.

كلارا زيتكين الاسم الذي ارتبط به اليوم العالمي للمرأة

ارتبط احتفال اليوم العالمي للمرأة باسم كلارا زيتكين، صاحبة فكرة اليوم العالمى للمرأة والمناضلة من أجلها، حيث استغلت حضورها في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في الدنمارك عام 1910 لتطالب بتخليد مناسبة يوم عالمى للمرأة، ووافقت الحاضرات في المؤتمر البالغ عددهن 100 سيدة من مختلف بلدان العالم على المقترح.

وكافحت زيتكين، من أجل هذه الفكرة خاصة بعد تلقيها إعجابًا ودعمًا كبيرين من الأحزاب والحركات السياسية في ذلك الوقت، حتى أصدر الحزب الاشتراكي في أمريكا قرارًا بأن يخصص هذا اليوم 8 مارس للاحتفال بالسيدات كيوم وطني في البلاد، ولكن طالبت «كلارا زيتكين» أن يكون يوم المرأة هو يوم عالمي وليس يومًا وطنيًا يقتصر على الأمريكيات.

متى بدأ اليوم العالمى للمرأة ؟

بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ولكن بدأت الأمم المتحدة تحتفل سنويًا بيوم المرأة العالمي في عام 1975، حتى أصبح هذا اليوم للاحتفال بمستوى ارتقاء المرأة في المجتمع، وتوليها المراكز المختلفة في مجتمعها، ويعود الفضل في هذه الفاعلية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.

سر الألوان البنفسجي والأخضر والأبيض

تشمل ألوان الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 3 ألوان وهما البنفسجى والأبيض والأخضر، وذلك رغم تخصيص جوجل اللون البنفسجي للاحتفال بيوم المرأة العالمي 2023، وذلك وفقًا ما ذكره موقع “حملة اليوم العالمي للمرأة” وتوضح دلالات هذه الألوان، التالى:

اللون البنفسجي يرمز إلى العدالة والكرامة.

اللون الأبيض يرمز إلى النقاء.

أما الأخضر فيرمز إلى الأمل.

ويذكر أن أول من استخدم رمز هذه الألوان في عام 1908 الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء في المملكة المتحدة.

لماذا يحتفل باليوم العالمى للمرأة في 8 مارس من كل عام؟

بدأت قصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 1856، حين خرجت آلاف النساء في شوارع نيويورك إحتجاجًا على الظروف اللا إنسانية التي كن يجبرن فيها على العمل.

وفى 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار «خبز وورود».، والتى بدات كحركة نسائية متحمسة داخل الولايات المتحدة خاصة بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، لذلك أصبح يوم 8 مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909

هل قرأت عن قصة وتاريخ يوم المرأة العالمي؟

قصص للأطفال لقراءتها في اليوم العالمي للمرأة

قصص للأطفال لقراءتها في اليوم العالمي للمرأة



لا بد أن طفلك يسألك عن اليوم العالمي للمرأة، خصوصاً إذا كنت تحتفلين بهذا اليوم، الذي يحمل الكثير من المعاني في تمكين المرأة، يمكنك أن تشرحي للطفل ما يدور حوله من خلال هذه القصص التي تروي سيرة حياة نساء اجتهدن ونلن مرتبة عالمية، تفخر بها كل امرأة حول العالم، والكتب من سلسلة بعنوان ناس صغار وأحلام كبيرة:

ناس صغار وأحلام كبيرة: زها حديد

الكتاب من سلسلة " أناس صغار، أحلام كبيرة" يحكي عن المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد هي قصة إبداع وثقة. كانت زها ذات عقل فضولي صممت غرفة نومها بنفسها وهي في التاسعة من عمرها فقط، ثم بدأت في تصميم مباني مشهورة عالميًا بما في ذلك مركز لندن الأوليمبي للرياضات المائية 2012. تُظهر هذه النسخة للقراء الصغار أنه من خلال الإيمان بنفسك، يمكن أن تتحقق رؤيتك.

ناس صغار، أحلام كبيرة: قلم ملالا السحري

اشتهرت ملالا يوسف زاي بأنها حائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤلفة، لكن قصتها بدأت كفتاة صغيرة تحلم بالذهاب إلى المدرسة. عندما كانت طفلة في باكستان، تمنت ملالا قلم رصاص سحريًا، على أمل أن تنام في وقت متأخر أو أن تحافظ على نظافة منزلها. ومع تقدمها في السن، تعلمت ملالا أن هناك أشياء أكثر أهمية يجب أن تتمنى حدوثها. في أول كتاب مصور لملالا، تشارك رحلتها في العمل الجاد وكيف يمكن للفتيات تحقيق أمنياتهن.

مجرة خاصة بها: قصص مذهلة عن نساء في الفضاء

خطوة صغيرة للفتيات، قفزة عملاقة للنساء، يحكي الكتاب 50 قصة مذهلة عن نساء عالمات ورائدات فضاء ورياضيات وغير ذلك الكثير من القصص الملهمة للأطفال من جميع الأعمار للانطلاق نحو النجوم. يأخذ كتاب A Galaxy of Her Own الأطفال في رحلة على متن سفينة صاروخية عبر الزمن، لاستكشاف كيف كانت النساء أساسيات في تاريخ البشر في الفضاء. هذا الكتاب من تأليف ليبي جاكسون، وهي خبيرة فضاء رائدة، وهو مليء بنماذج نسائية رائعة.

ملكة الفيزياء: كيف ساعد وو تشين شيونغ في كشف أسرار الذرة

في هذا الكتاب عرفي أطفالك على وو تشين شيونغ، عالمة الفيزياء الشهيرة التي ولدت في الصين منذ أكثر من 100 عام. ومع اسم يعني "البطلة الشجاعة"، عرفت عائلة وو أنها تستطيع تحقيق المزيد من خلال الحصول على التعليم في وقت لم تتمكن فيه معظم الفتيات من ذلك. ومن المؤكد أن حياة وو، وهي شخصية ذكية وصريحة، ستلهم الجيل القادم من العلماء.

