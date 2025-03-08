شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. روشتة صيامك في رمضان وأعراض تلزم الإفطار فورا والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنتِ حاملًا وتخططين للصيام في رمضان، فمن المهم اتباع بعض النصائح لضمان صحتك وصحة جنينك، ويقدم هذه النصائح الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، ومساعد وزير الصحة والسكان، ومنها:

أولًا: استشارة الطبيب

تأكدي من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنتِ في الأشهر الأولى أو تعانين من أي مضاعفات مثل مرض السكري أو الضغط المرتفع.

ثانيًا: التغذية السليمة

1. وجبة السحور مهمة:

تناولي وجبة غنية بالبروتينات (بيض، زبادي، أجبان) والكربوهيدرات المعقدة (خبز أسمر، شوفان) لتوفير طاقة تدوم طوال النهار.

شربي كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

2. الإفطار المتوازن:

ابدأي الإفطار بالتمر والماء لتعويض الطاقة، ثم تناولي شوربة وخضراوات وسلطة قبل الوجبة الرئيسية.

ركزي على البروتينات (لحم مشوي، دجاج، سمك) والكربوهيدرات الصحية (أرز بني، بطاطا، خبز كامل الحبوب).

3. تجنبي الأطعمة الدسمة والمقلية:

لأنها قد تسبب عسر الهضم والانتفاخ.

ثالثًا: الترطيب وتجنب الجفاف

اشربي 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

قللي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل.

رابعًا: الراحة والاستماع لجسمك

احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

تجنبي الإجهاد البدني والوقوف لفترات طويلة.

متى ينصح الحامل بالتوقف عن الصيام؟

اجاب عمرو حسن عن هذا السؤال موضحا انه يجب عليكِ الإفطار فورًا إذا شعرتِ بأي من الأعراض التالية:

دوخة أو ضعف شديد.

صداع حاد أو زغللة في العين.

تقلصات شديدة في البطن أو نقص واضح في حركة الجنين.

إذا شعرتِ بأي تعب، فلا تترددي في الإفطار.