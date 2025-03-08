شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تاكل قدام التليفزيون.. عادات صحية تساعدك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

شهد هذه الشهر اليوم العالمي للسمنة، والذي وافق 4 مارس، حيث التوعية بضرورة التخلص من الوزن الزائد للحصول على صحة ونفسية جيدين.وفي حين أن تناول الطعام الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة يساعد في منع زيادة الوزن الخفية، إلا أن الأشياء الصغيرة غالبًا ما لا نأخذها في الاعتبار، في المتوسط، قد يكتسب الشخص ما بين 0.5 إلى 1 كيلوجرام كل عام. ويحدث هذا عندما لا تهتم كثيرًا بفقدان الوزن، ومع ذلك، ورغم أن الأمر قد يبدو طبيعيًا، فقد تكتسب حوالي 10 كيلوجرامات من الوزن كل عقد من الزمن (10 سنوات)، وهو ما قد يكون ضارًا للغاية بصحتك العامة مع تقدمك في العمر، بحسب موقع تايمز ناو.

عادات بسيطة عليك اتباعها لإنقاص الوزن تناول وجبات منزلية الصنع

تأكد من إعداد وجبات طازجة باستخدام طرق طهي أكثر صحة مثل الطهي على البخار، والخبز، والشواء.

احرص دائمًا على تحضير وجبات الطعام مسبقًا

استخدم عطلة نهاية الأسبوع للتخطيط وإعداد وجبات صحية. سيساعدك هذا على تجنب الأطعمة الجاهزة المصنعة في اللحظة الأخيرة دون إهدار الكثير من الوقت أو المال.

كن نشطا

تحرك وكن نشيطًا، يمكنك ممارسة تمارين خفيفة فى المنزل أو حتى المشى السريع.

لا تفعل

توقف عن تناول الأطعمة المصنعة أو غير الصحية المليئة بالدهون والملح والمواد الحافظة

يبدأ الأكل الصحي دائمًا بالتسوق الصحي، لذا تجنب شراء الأطعمة شديدة التصنيع، واختر دائمًا الأطعمة المحلية والموسمية والطازجة.

لا تتخطى الوجبات أو تفرط في تناول الطعام، بل حاول أن تأكل بانتظام وبكميات معقولة.

لا تتناول وجباتك أثناء مشاهدة التلفاز أو الكمبيوتر أو الهاتف لأن ذلك يجعلك تتناول كميات كبيرة من الطعام ويؤدي إلى السمنة.

