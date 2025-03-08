شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع حمض اليوريك.. أفضل نظام غذائى ونصائح فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قد يتعرض البعض للإصابة بارتفاع في نسبة حمض اليوريك المسبب لزيادة فرص الإصابة بالنقرس ومشاكل الكلي، ولذلك من المهم اتخاذ احتياطات خاصة خلال رمضان لتجنب النوبات والألم وخاصة خلال شهر رمضان والصيام.

أكد استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة الدكتور محمد حلمي، أن هناك بعض النصائح المهمة لمرضى ارتفاع حمض اليوريك، وذلك لحماية أنفسهم أثناء الصيام، ومنها:

أولاً: اختيار الطعام المناسب في السحور والإفطار

أكثر من شرب الماء: شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا مهم جدًا لمنع ترسب حمض اليوريك في المفاصل والكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضراوات الورقية، الشوفان، والعدس بكميات معتدلة، لأنها تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك.

اختار البروتينات النباتية: مثل الفول، الحمص، والعدس، ولكن باعتدال، لأنها تحتوي على البيورينات ولكنها أقل من اللحوم.

استخدم زيت الزيتون بدلًا من الزيوت المهدرجة.

تناول الفواكه باعتدال: مثل التفاح، الفراولة، والكرز، لأنها تساعد في تقليل الالتهابات.

ثانيًا: الأطعمة التي يجب تجنبها

اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية (الكبد، الكلى، القلب) لأنها غنية بالبيورينات.

المأكولات البحرية مثل السردين، الروبيان، والتونة.

البقوليات بكثرة مثل العدس والفاصوليا لأنها تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تزيد من مقاومة الأنسولين وترفع حمض اليوريك.

الشاي والقهوة بكثرة لأنها قد تزيد من الجفاف.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل المقالي، المعجنات، والحلويات الدسمة.

ثالثًا: العادات الصحية في رمضان

ابدأ الإفطار بالتمر والماء ثم تناول شوربة وخضراوات لتجنب الضغط على المفاصل.

مارس الرياضة بعد الإفطار مثل المشي، لتساعد في تقليل الوزن وتحسين الدورة الدموية.

تجنب الإفراط في الطعام دفعة واحدة، قسّمي وجبتكِ إلى وجبتين صغيرتين.

إذا شعرتِ بألم أو تورم في المفاصل، استشيري الطبيب فورًا لتعديل الأدوية أو اتباع خطة غذائية مناسبة.

إذا كنتِ تتناول أدوية لخفض حمض اليوريك، تأكد من مراجعة الطبيب بشأن مواعيدها أثناء الصيام.