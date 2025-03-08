شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. الفول السودانى فى رمضان يحمى قلبك ويخفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

خلال شهر رمضان، يمثل الفول السودانى عنصرًا أساسيًا خاصة في حشو الحلويات مثل الكنافة والقطايف، كما يستخدم فى تزيين بعض الحلويات مثل الأرز باللبن والخشاف وكذلك أطباق قمر الدين، كما أنا يعتبر أرخص أنواع المكسرات وفى متناول الأيد دون تكلفة باهظة، ورغم أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية يجب أيضًا عدم الإفراط فيه لذلك فالاعتدال هو المفتاح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

والفول السوداني، على الرغم من كونه من البقوليات من الناحية الفنية، هو من الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية ويوفر مزايا صحية كبيرة، بما في ذلك فوائد لصحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم، ودعم إدارة الوزن.

العناصر الغذائية الموجودة في الفول السوداني:

تحتوي حصة واحدة من الفول السوداني الخام غير المملح على 160 سعرة حرارية، و5 جرامات من الكربوهيدرات الإجمالية، و2.4 جرام من الألياف، و7 جرامات من البروتين، و14 جرامًا من الدهون الإجمالية، و3 ملجم من الصوديوم، و68 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، و49 ملجم من المغنيسيوم، و196 ملجم من البوتاسيوم، و0.7 ملجم من الحديد.

وتزيد عملية التحميص من محتوى الدهون بنحو 0.3 جرام لكل حصة، ويمكن أن يحتوي الفول السوداني المملح على أكثر من 100 ملجم من الصوديوم لكل حصة، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 توصي بالحد من الصوديوم إلى 2300 ملجم يوميًا، أو 1500 ملجم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

وقد حددت الأبحاث الفول السوداني باعتباره "غذاءً وظيفيًا" بسبب محتواه من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد، والتي توجد أيضًا في الشاي الأخضر والأسود والتفاح وفول الصويا، وقد ربطت الدراسات بين استهلاك المكسرات وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كلًا من الرجال والنساء وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

فيما يلى.. بعض الفوائد للفول السوداني:

يخفض الكوليسترول

يقدم الفول السوداني فوائد صحية للقلب بفضل مزيجه من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، كما أنه غني بالنياسين (فيتامين ب3)، ويدعم وظائف القلب السليمة، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.

يحمي القلب

وجدت دراسة علمية أن تناول حوالي 1.5 أونصة من الفول السوداني يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما أظهرت مضادات الأكسدة الموجودة في الفول السوداني تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يقلل من خطر الإصابة بالسكري

تشير الدراسات إلى أن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني، يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين النتائج لمن يعانون من مرض السكري بالفعل، وتُعزى التأثيرات المفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تركيبة الفول السوداني الغذائية، بما في ذلك الدهون الصحية والألياف والبوليفينول المفيدة والمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم.

متوفر على نطاق واسع

باعتباره الخيار الأقل تكلفة بين أنواع المكسرات مع توفره على نطاق واسع، يمثل الفول السوداني أحد أكثر خيارات المكسرات استدامة والمتاحة للمستهلكين.

هل الفول السوداني يسبب زيادة الوزن؟

على الرغم من محتواها من السعرات الحرارية، فإن الفول السوداني مفيد للتحكم في الوزن، حيث يعمل مزيجه من البروتين والألياف والدهون الصحية على تعزيز الشعور بالشبع بين الوجبات، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول ما يقرب من أونصة واحدة من الفول السوداني قبل وجبتين يوميًا أثناء اتباع نظام غذائي مقيد الطاقة أدى إلى فقدان الوزن بشكل مماثل لاتباع نظام غذائي منخفض الدهون، بالإضافة إلى ذلك، عانى المشاركون من انخفاض ضغط الدم.

زيادة الوزن

يجب الحذر من الإفراط في تناول الفول السوداني خاصة خلال شهر رمضان دون التحكم في الكمية التي يتم تناولها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وخاصة إذا لم يتم التوازن بينه وبين نظام غذائي مغذي.

الإفراط يضر الكلى

الأكسالات هي مواد طبيعية موجودة في الفول السوداني ولديها القدرة على التبلور والتسبب في حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لحصوات الكلى، وقد يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى تناول الفول السوداني والأطعمة الأخرى الغنية بالأكسالات باعتدال، وإذا حافظت على الحد من استهلاك الفول السوداني فإن تناوله بانتظام يوفر فوائد صحية متعددة.