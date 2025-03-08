شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. أطعمة تساعد طفلك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النوم دورًا حاسمًا في نمو الطفل وتطوره ورفاهيته بشكل عام، ومع ذلك، يعاني العديد من الآباء من أنماط نوم أطفالهم، وغالبًا ما يتجاهلون تأثير النظام الغذائي على جودة النوم، حيث تؤثر التغذية بشكل كبير على دورات النوم، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز الاسترخاء والنوم المريح، في حين أن البعض الآخر قد يعطله، لذلك فإن فهم كيفية تأثير الطعام على النوم يمكن أن يساعد الآباء على إنشاء خطط وجبات تدعم عادات النوم الصحية لدى الأطفال، حسبما أفاد تقرير موقع "تايم أوف إنديا".

فيما يلى.. أطعمة يجب تجنبها للحصول على نوم أفضل

يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر سلبًا على قدرة الطفل على النوم والبقاء نائمًا، وتشمل هذه الأطعمة:

السكريات والمحليات الصناعية

يؤدي تناول السكر الزائد إلى ارتفاع مستويات الطاقة، مما يجعل من الصعب على الأطفال الاسترخاء قبل النوم، كما قد تتداخل المحليات الصناعية مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم.

الحبوب المكررة

مثل الخبز الأبيض والمكرونة والكربوهيدرات المصنعة الأخرى تسبب تقلبات سريعة في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى الأرق.

الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة

والتي توجد في الوجبات الخفيفة المصنعة والأطعمة السريعة، ويمكن أن تسبب هذه الدهون غير الصحية الالتهاب وتعطل قدرة الجسم على الاسترخاء.

المستحلبات والأصباغ الغذائية

غالبًا ما توجد في الأطعمة المعبأة، ويمكن أن تسبب هذه المواد المضافة فرط النشاط ومشاكل في الجهاز الهضمي، وكلاهما يمكن أن يتداخل مع النوم.

ومن خلال تقليل هذه الأطعمة من النظام الغذائي للطفل، يمكن منع اضطرابات النوم غير الضرورية وتعزيز النوم الأكثر استعادة.

فيما يلى.. أطعمة تساعد على النوم

من ناحية أخرى، فإن دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم الاسترخاء وإنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي يمكن أن يحسن جودة النوم بشكل كبير، وتشمل:

الكيوى

غني بالسيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم النوم، وقد وجد أن الكيوي يحسن كلًا من بداية النوم ومدته.

التوت الأزرق

التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة، فهو يساعد في تقليل التوتر والالتهابات، مما يخلق بيئة نوم أكثر راحة.

اللوز

اللوز مصدر رائع للمغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء العضلات وتنظيم هرمونات النوم.

الزبادي

يحتوي الزبادى على الكالسيوم، الذي يساعد في إنتاج الميلاتونين ويدعم دورة نوم أعمق.

الحبوب الكاملة

توفر الأطعمة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وتعزيز الاسترخاء.

الكرنب

غني بالمغنيسيوم والكالسيوم، يدعم الكرنب وظائف الأعصاب واسترخاء العضلات، مما يؤدي إلى نوم أفضل.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويعمل كمرخي طبيعي للعضلات ويساعد في تنظيم استجابة الجسم للتوتر.

نصائح عملية لتقديم الأطعمة التي تساعد على النوم

تأكد من تحضير جميع الأطعمة بطريقة آمنة للطفل لمنع الاختناق، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، فإن القوام الناعم والأجزاء الصغيرة مثالية.

تقديم أطعمة جديدة في وقت مبكر من اليوم، ويساعد هذا في مراقبة أي ردود فعل تحسسية محتملة أو انزعاج هضمي، والذي قد يعطل النوم بخلاف ذلك.

الحفاظ على الترطيب، يلعب الماء دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة العامة وجودة النوم، حيث يمكن أن يسبب الجفاف الأرق وعدم الراحة في الليل.

إنشاء خطة وجبات متوازنة، حيث يساعد الجمع بين الأطعمة التي تدعم النوم والدهون عالية الجودة والبروتينات النظيفة على استقرار نسبة السكر في الدم وإبقاء الأطفال ممتلئين طوال الليل.

تجنب الوجبات الثقيلة أو المتأخرة، حيث يمكن أن يؤدي تناول الطعام بالقرب من وقت النوم إلى حدوث انزعاج هضمي، مما يجعل من الصعب على الأطفال الاستقرار.