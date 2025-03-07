شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون العصبي.. كيف تحمى نفسك من مضاعفاته في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

مرضى القولون العصبي قد يواجهون تحديات خلال الصيام في رمضان، ويرجع السبب لحدوث تغيرات في النظام اليومي لحياتهم كتغيّر مواعيد الأكل ونوعيته.

وأكد الدكتور أمجد شعلان، استشارى الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب أسيوط، أن الكثير يعاني من القولون العصبي خلال شهر رمضان، بسبب تغير نمط الحياة اليومي وأيضًا تغير مواعيد العلاجات بسبب الصيام، ولتجنّب المضاعفات، إليك بعض النصائح المهمة التي يجب اتبعها خلال رمضان، ومنها:

1. الإفطار الصحي والمتوازن

ابدأ بتمرة وماء أو شوربة دافئة لتجنب تهيّج القولون.

اختر وجبات غنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والخضروات المطبوخة.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية، لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات في الهضم.

قسّم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

2. السحور المثالي والصحي

تناول وجبة غنية بالبروتينات الخفيفة (زبادي، جبن قريش، بيض مسلوق).

اشرب كمية كافية من الماء لتجنّب الإمساك.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات، لأنها تزيد من انتفاخ البطن.

3. تجنب المهيجات للقولون العصبي

قلل من تناول الكافيين (القهوة، الشاي) والمشروبات الغازية.

تجنب البهارات الحارة والبقوليات التي قد تسبب الغازات.

ابتعد عن الحلويات الثقيلة لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية.

4. نمط الحياة الصحي لتقليل مضاعفات القولون العصبي

مارس المشي الخفيف بعد الإفطار لتحفيز الهضم.

احرص على النوم الجيد لتقليل التوتر، الذي قد يزيد من أعراض القولون العصبي.

استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق لتقليل التوتر العصبي.