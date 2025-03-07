لماذا يجب عليك إجراء تحليل الدهون الثلاثية؟ إليك الفوائد والتفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد تجمع تبوك الصحي على أهمية تحليل الدهون الثلاثية (Triglycerides) كإجراء طبي أساسي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم هذا الفحص في الكشف المبكر عن اضطرابات التمثيل الغذائي وتحديد مدى خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ما هي الدهون الثلاثية؟

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، حيث يقوم الجسم بتخزينها لاستخدامها كمصدر للطاقة، إلا أن ارتفاع مستوياتها يشكل خطرًا على صحة القلب، مما يزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد إجراء تحليل الدهون الثلاثية:

الكشف عن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقييم صحة التمثيل الغذائي ومعرفة مدى تعرض الجسم لمشكلات مثل متلازمة التمثيل الغذائي (الأنسولين).

متابعة الحالة الصحية لمن يعانون من ارتفاع مستويات الدهون وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

كيف يساعد الفحص الروتيني؟

يسهم في الكشف المبكر عن ارتفاع الدهون الثلاثية. يضمن متابعة صحة القلب والأوعية الدموية لتفادي المضاعفات.

يساهم في الوقاية من تصلب الشرايين والمشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع الدهون.

حجز الموعد بسهولة عبر تطبيق “صحتي”

يتيح تطبيق “صحتي” إمكانية حجز موعد في عيادات طب الأسرة لإجراء التحليل في أقرب مركز صحي، مع ظهور النتائج خلال 24 ساعة عبر التطبيق، مما يسهل متابعة الحالة الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

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