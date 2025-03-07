أفضل الكتب لتعليم الأطفال في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 10:23 صباحاً - هل ثقافة الآباء التربوية، أو بالأحرى تثقيف أنفسهم تربوياً، أمر ضروري أم أنه اجتهاد شخصي يعتمد على تقبل الفرد واستعداده؟ الواقع يقول إن الكثير من الآباء يقومون بدورهم التربوي، معتمدين على خبراتهم وتجاربهم وقناعاتهم الذاتية، مكتفين بذلك عن الاستعانة بآراء وأساليب وقواعد المختصين في المجالين النفسي والتربوي، والتي يمكن الوصول إليها عبر وسائل عدة، الإنترنت والمجلات والكتب وبرامج التلفزيون أو حتى الاستشارة الشخصية، والنتيجة معاناة كثير من الآباء مع أبنائهم؛ لأنهم لم يتبعوا منهجاً واضحاً في تربيتهم، ومعاناة الأبناء أنفسهم في مستقبلهم القريب والبعيد، في هذا الدليل نطرح على الأبوين كتباً تساعدهم في تعليم أبنائهم وكيفية التعامل معهم، كما ينصحك اختصاصيو التربية.

العقل المدرب جيدًا: دليل للتعليم الكلاسيكي في المنزل

العقل المدرب جيدًا: دليل للتعليم الكلاسيكي في المنزل

تأليف سوزان وايز باور

نحاول الكاتبة تعليم الآباء والأمهات من خلال هذا الكتاب خطوة بخطوة كيفية منح طفلك تعليمًا أكاديميًا صارمًا وشاملًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المدرسة الثانوية. حيث يعتمد هذا التعلم على القدرة الناضجة لعقل الطفل: "مرحلة القواعد" في المدرسة الابتدائية، و"مرحلة المنطق" في المدرسة المتوسطة، و"مرحلة الخطابة" في المدرسة الثانوية. باستخدام التريفيوم كنموذج لك، ستتمكنين من تعليم طفلك في جميع مستويات القراءة والكتابة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات للأطفال والعلوم واللغات الأجنبية والبلاغة والمنطق والفن والموسيقى، بغض النظر عن استعدادك الشخصي في هذه المواد.

من أجل الأطفال

تأليف: سوزان شايفر ماكولاي

إن كل أب وأم ومعلم يرغبون في أن ينعم أطفالهم بأفضل تعليم ممكن. ويرغب كل فرد في أن يكون التعليم مغامرة سعيدة واحتفالاً بالحياة، فضلاً عن كونه إعداداً قوياً للحياة. ومن المؤسف أن أغلب أشكال التعليم اليوم لا تحقق هذا الهدف.

ولكن كما توضح سوزان شايفر ماكولي فإن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك. فالتعليم يمكن أن يكون تجربة رائعة ومثمرة ومبهجة.

إن كتاب "من أجل الأطفال" هو كتاب يتحدث عن التعليم ـ بالنسبة لطفلك، وفي منزلك، وفي مدرستك. وهو يستند أولاً إلى فهم كيف يمكن أن تكون إنساناً ـ أن تكون طفلاً، وأباً، ومعلماً، وهو في الوقت نفسه كتاب عملي للغاية. فقد جُرِّبت العديد من الأفكار الأساسية في الكتاب وثبتت صحتها على مدى قرن من الزمان في كل أنواع المواقف التعليمية تقريباً، إضافة لصعوبات التعليم، والواقع أن هذه الأفكار صحيحة إلى الحد الذي يجعل من الممكن تطبيقها على قدم المساواة في المنزل، وفي المدارس المختلفة، وفي المناطق الداخلية من المدن، وفي مجتمعك. ولكنها أيضًا أفكار جربتها سوزان وزوجها رانالد ماكولي وأثبتاها في تجربتهما العائلية والمدرسية.

كتاب "من أجل الأطفال" هو كتاب يمكن أن يساعد كل والد ومعلم على إيقاظ عقول أطفالهم الصغار ومنحهم ثراءً جديدًا واستقرارًا وبهجة في الحياة.

الأطفال الذين يتمتعون بحرية الحركة

الأطفال الذين يتمتعون بحرية الحركة

تأليف: لينور سكينازي

لقد تحولت حركة "الأطفال الذين يتمتعون بحرية الحركة" إلى يوم عالمي، وقد أشعلت شرارتها الاستجابة المذهلة لمقال لينور سكينازي الذي تحدث عن السماح لابنتها البالغة من العمر تسع سنوات بركوب مترو الأنفاق بمفردها في مدينة نيويورك. وقد تجادلت جماعات الآباء حول هذا الموضوع، وكتب المدونون على المدونات، وقفزت وسائل الإعلام على الموضوع. وتقول سكينازي إن العديد من الآباء اليوم لا يرون أي فرق بين السماح لأطفالهم بالسير إلى المدرسة أو السماح لهم بالسير عبر ميدان الرماية. إن أي خطر يُنظَر إليه باعتباره مخاطرة كبيرة. ولكن إذا حاولت منع كل خطر أو صعوبة محتملة في الحياة اليومية لطفلك، فلن يحصل هذا الطفل أبدًا على فرصة للنمو. يتعين علينا نحن الآباء أن ندرك أن أعظم المخاطر على الإطلاق قد تكون محاولة تربية طفل لا يواجه أبدًا حرية الاختيار أو الاستقلال.

أفكار ثورية حول التعليم المنزلي لنمو أطفالك

تأليف: ليا بودن

لكل أم ترغب في تنمية أساس دائم من الفضول والدهشة لأطفالها من المنزل، مع الاستمرار في حياة غنية من التعلم لنفسها. إن كتاب: " أفكار ثورية حول التعليم المنزلي لنمو أطفالك"، هو دعوتك لخوض مغامرة، ودعوة لتغيير مسار رحلتك الرائعة بالفعل في تربية الأبناء والسماح لليا بودن بإظهار الوجه الجديد لمنظور قديم للأمومة والطفولة والتعليم.

كأم شابة ومعلمة منزلية جديدة، شعرت ليا بالذهول من اتساع الموارد المتاحة. كيف تعرف أيها تختار؟ ما الذي قد يوجه ويلهم أطفالها بشكل أفضل؟ من هي الأصوات التي يجب أن تثق بها؟

في ذلك الوقت اكتشفت من كلمات شارلوت ماسون. بصفتها صوتًا رائدًا وثوريًا في التعليم، أعادت شارلوت الحياة والجمال إلى الطفولة في عصر جامد قديم، وفتحت أعين المعلمين الآباء وقلوب الطلاب - وغيرت مستقبل التعليم المنزلي.

الكاتبة تُظهر لك كيف يمكن لأفكار شارلوت ماسون أن تحول تجربة التعليم المنزلي الخاصة بك. ستساعدك على:

إيجاد أساليب يمكنك أنت وأطفالك استكشافها من خلال التعلم من خلال الكتب، والتواجد في الهواء الطلق، ومن خلال تجارب الحياة؛

إدراك أن كل طفل فريد من نوعه واكتشاف كيفية التخطيط لرحلة التعلم وفقًا لذلك.

العقل الممتص

العقل الممتص

تأليف: ماريا مونتيسوري

استجابة للأزمة التي يشهدها التعليم في أغلب دول العالم، تبنت أكثر من خمسة آلاف مدرسة عامة وخاصة في مختلف أنحاء البلاد طريقة مونتيسوري في التدريس، والتي يشكل هذا الكتاب حجر الزاوية فيها. وقد كتب هذا الكتاب نساء ارتبط اسمهن في مختلف أنحاء العالم بنظرية نمو الطفل، ويستمد كتاب "العقل الممتص" عنوانه من العبارة التي صاغها الطبيب الإيطالي الملهم لوصف المرحلة التنموية الأكثر أهمية في حياة الطفل: السنوات الست الأولى.

ويضع مقدمة جديدة كتبها الدكتور جون تشاتين- ماكنيكولز، رئيس الجمعية الأميركية لمونتيسوري، هذا الكتاب الكلاسيكي في سياق معاصر، ويقدم مناقشة ذكية للتفكير الحالي في تعليم الطفل.

شارلوت ماسون والتقاليد الكلاسيكية

تأليف: كارين جلاس

لقد قدم معلمو اليونان القديمة وروما للعالم رؤية لما ينبغي أن يكون عليه التعليم. وقد قدر معلمو العصور الوسطى وعصر النهضة رؤاهم وأهدافهم النبيلة. كما استقى معلمون مثل أوغسطين وإيراسموس وميلتون وكومينيوس من تعاليم أفلاطون وأرسطو وكوينتيليان تلك الحقائق التي وجدوها عالمية وقوية. وقد طورت شارلوت ماسون فلسفتها الخاصة في التعليم من ثروات الماضي، ليس عن طريق الصدفة بل عن قصد. وقد استلهمت هي وأعضاء مؤسسون آخرون لاتحاد الآباء الوطني للتعليم في إنجلترا من معلمي التاريخ الكلاسيكيين وسعوا إلى تحقيق رؤيتهم في التعليم الحديث. وقد نجحوا ـ وبفضل التطوير الواضح الذي قدمته شارلوت ماسون للأساليب اللازمة لتحقيق المثل العليا الكلاسيكية.

كما يشكل التعليم مهمة جيدة ليس لأنها قديمة أو "كلاسيكية"، بل لأنها ناجحة؛ وما ينجح، سواء كان قديماً أو جديداً، هو الأفضل. وهذه هي الرسالة التي نقلتها ماسون على نحو رائع.

التعليم الكلاسيكي هو تعليم للقلب والضمير بقدر ما هو تعليم للعقل. يستكشف هذا الكتاب التأكيد الكلاسيكي على تكوين شخصية الطفل ويربط أفكار شارلوت ماسون بمفكري الماضي. هذا ليس كتابًا عن "كيفية" التعليم، بل كتاب "لماذا" سيضفي الوضوح على العديد من الأفكار التي تعرفها بالفعل حول التدريس والتعلم.

100 درس سهل لتعليم طفلك القراءة

100 درس سهل لتعليم طفلك القراءة

تأليف: إلين برونر

مع بيع أكثر من مليون نسخة، يعد كتاب "علِّم طفلك القراءة في 100 درس سهل" برنامجًا رائعًا قائمًا على الصوتيات خطوة بخطوة يعلم طفلك القراءة في عشرين دقيقة فقط يوميًا - مع الحب والرعاية والفرح الذي يمكن للوالد والطفل مشاركته. تمت مراجعته وتحديثه بالكامل الآن مع دليل ممارسة للآباء وقسم إضافي يحتوي على مواد تكميلية!

كتاب 100 درس سهل لتعليم طفلك القراءة سحري، حيث تنفع هذه الطريقة في المنزل، حيث يخبرعدد لا يحصى من الآباء أنهم استخدموا هذا الكتاب لتعليم أطفالهم كيفية القراءة عندما لم يكن يتم تعليمهم في المدرسة، والسؤال الذي يبدأ به الكتاب: هل يبدي طفلك البالغ من العمر أربع سنوات أو حتى ثلاث سنوات اهتمامًا بالقراءة، ويتظاهر باستمرار بالقراءة، ويطرح أسئلة أثناء قراءتك؟ هل تريدين تطوير قارئ صغير ولكنك غير متأكدة من كيفية القيام بذلك؟ هل طفلك في منتصف مرحلة الروضة وغير قادر على قراءة الكلمات البسيطة دون حفظ أو تخمين؟ هل تريدين تعليم طفلك القراءة باستخدام أكثر الطرق المدعومة بالبحث مع سجل طويل من النجاح.

علمي طفلك القراءة في 100 درس سهل هو تعديل لأنجح برنامج قراءة للمبتدئين مكتوب للمدارس. لقد وثقت أكثر من 100 دراسة رسمية باستخدام أساليب بحثية عالية الجودة تفوق نهج التعليم المباشر على الصوتيات وغيرها من مهارات القراءة الأساسية للمبتدئين.

يعد كتاب "علِّم طفلك القراءة في 100 درس سهل" برنامجًا كاملاً وعقلانيًا وسهل المتابعة ومفصلًا خطوة بخطوة يوضح ببساطة ووضوح كيفية تعليم الأطفال القراءة. في 100 درس، رسومات بالألوان من أجل الوضوح وسهولة التوصيل، يمكنك إعطاء طفلك المهارات الأساسية والأكثر تقدمًا اللازمة ليكون قارئًا جيدًا - على مستوى الصف الثاني تقريبًا.

عشرون دقيقة يوميًا هي كل ما يحتاجه طفلك ليصبح قارئًا مستقلاً في 100 درس. إنها طريقة ممتعة لمساعدة طفلك على اكتساب المهارات الحيوية للقراءة. كل ما تحتاجه موجود هنا لتتعلمه أنت وطفلك معًا. سيمنحك كتاب "علِّم طفلك القراءة في 100 درس سهل" أنت وطفلك شعورًا بالإنجاز والثقة مع منح طفلك مهارات القراءة اللازمة الآن للحصول على فرصة أفضل في المستقبل.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

كيف تعلمين طفلك المسؤولية من خلال المهام اليومية؟