شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات أثناء المشى تدل على إصابتك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

المشي هو أحد أبسط الأنشطة للحفاظ على اللياقة البدنية لدينا، ويمكن المشى يوميًا حيث لا يحتاج الأمر لأى تكلفة أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، ولكننا نادرًا ما نفكر في كيفية استجابة أجسامنا لذلك، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 4 علامات قد تظهر أثناء المشى تدل على مرض السكر.

يؤثر مرض السكري على مستويات السكر في الدم والدورة الدموية وصحة الأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض يمكن أن تظهر بشكل خفي أثناء المشي، ويمكن أن يساعدك التعرف على هذه العلامات المبكرة في السيطرة على صحتك قبل تفاقم الأمور..

وفيما يلى.. 4 علامات مبكرة لمرض السكري قد تظهر أثناء المشي:الشعور بوخز في القدمين والساقين أثناء المشي

أحد أكثر العلامات الأولى شيوعًا لمرض السكري هو اعتلال الأعصاب الطرفية، حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب في اليدين والقدمين، وقد تشعر بوخز أو حرق فى ساقيك وقدميك عند التحرك، في البداية، قد يكون هذا خفيفًا وسهل تجاهله، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن يتطور إلى خدر واسع النطاق.

تشنجات الساق أثناء المشي

هل تتشنج ساقيك عند المشي لمسافات قصيرة؟ قد يكون هذا علامة على مرض الشريان المحيطي السكري (PAD)، ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى تضييق الشرايين وتصلبها، مما يحد من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، ويتسبب هذا الانخفاض في الدورة الدموية في حدوث ألم أو تشنج أو ثقل في ربلة الساق أو الفخذين أو الأرداف، وخاصة عند المشي.

تعب غير عادي أثناء المشي

يمكن أن يكون التعب أو الضعف بعد المشي لمسافة قصيرة مؤشرًا لتقلبات سكر الدم، ويمكن أن يتسبب ارتفاع سكر الدم (فرط سكر الدم) وانخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم) في إرهاق شديد، فإذا كنت تشعر بالتعب دائمًا ويبدو الأمر غير متناسب مع ما فعلته، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن جسمك لا يدير الجلوكوز بشكل فعال، وهي علامة تحذيرية مهمة لمرض السكري.

تورم في القدمين والكاحل أثناء المشي

قد يؤثر مرض السكر على وظائف الكلى، مما يؤدي إلى احتباس السوائل مما يسبب تورم الكاحلين والقدمين، فإذا أصبحت أحذيتك فجأة أضيق أو بدت ساقيك منتفختين بعد المشي، فقد يكون جسمك يعاني من احتباس السوائل الزائد.

لماذا يحدث هذا؟

يمكن أن يؤدى مرض السكر إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي تزود الأعصاب بالأكسجين، مما يجعل من الصعب عليها أن تعمل بشكل صحيح، إذا تُركت دون علاج، فقد يتفاقم الاعتلال العصبي مما يؤدي إلى فقدان الإحساس.

نظرًا لأن الاعتلال العصبي السكري يمكن أن يسبب خدرًا، فقد لا تشعر بالإصابات الصغيرة عند حدوثها، وهذا يعني أن الجرح الصغير أو البثور الناتجة عن المشي قد تتحول إلى عدوى خطيرة دون أن تدرك ذلك، ويمكن أن يساعد فحص قدميك بانتظام وارتداء أحذية مريحة ومناسبة في منع المضاعفات.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟

يمكن التحكم في مرض السكري، وخاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا، راقب توقيت وتكرار هذه الأعراض أثناء المشي، وإذا كان لديك جهاز قياس نسبة السكر في الدم، فافحص مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم، ويتم تسهيل الدورة الدموية وتنظيم سكر الدم بشكل صحيح من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويمكن تجنب الإصابات وعدم الراحة باستخدام الأحذية الداعمة.

ويمكن أن تساعدك الخطوات الاستباقية، مثل إجراء الفحوصات المنتظمة، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء نشطًا، وإدارة التوتر في الوقاية من مرض السكر أو السيطرة عليه بشكل فعال.

عوامل خطر الإصابة بالسكري التي يجب معرفتها

يحدث مرض السكري نتيجة لعدم قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) بشكل صحيح، ويحدث هذا بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين أو مقاومة الجسم للأنسولين، وينتج مرض السكر من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا، عن مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما ترتبط بالسمنة وسوء التغذية وقلة التمارين الرياضية، كما تساهم العوامل الوراثية ونمط الحياة المستقرة وتناول كميات كبيرة من السكر في خطر الإصابة بمرض السكري، ويساعد النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة والأدوية في إدارة الحالة ومنع المضاعفات.