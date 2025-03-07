شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الليمون يحافظ على البشرة ويؤخر علامات الشيخوخة.. بشروط والان مع تفاصيل الخبر

يعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضية إنتاجًا واستهلاكًا على مستوى العالم، نظرا لأنه غنى بالفيتامينات، على رأسها فيتامين سى، كما يمكن، بجانب تناوله كمشروب أو إضافته للطعام، الاعتماد عليه فى عدد من الاستخدامات الأخرى مثل التنظيف.

ووفقا لموقع "Health" فإن عصير الليمون المخفف بالماء يعد مشروبا صحيا، وطريقة سهلة لإضافة نكهة مميزة للماء، ودعم الجسم بالبوتاسيوم وفيتامين سى، بجانب فوائده العديدة للبشرة.

فوائد عصير الليمون للبشرة

شرب عصير الليمون، أو الليمون المخفف بالماء، له العديد من الفوائد للبشرة، وهى:

الحفاظ على ترطيب البشرة

تصاب البشرة بالجفاف بسهولة إلى لم يتم شرب كمية كافية من الماء، ويعد جفاف الجلد والشفتين من أولى علامات الجفاف ، وإضافة الليمون إلى الماء يحسن من مذاقه، مما يشجع على شرب كميات كافية من الماء.

يمنع الشيخوخة المبكرة

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الحفاظ على ترطيب البشرة قد يمنع الشيخوخة المبكرة، كما أن شرب ماء بالليمون يقلل من احتمالية ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويمنع ظهور البقع الجافة والخشنة، كذلك منع الإجهاد التأكسدي ، والذي قد يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

فيتامين سى

بدء يومك بكوب من الماء بالليمون يمكن أن يساعد على حصول الجسم على إحتياجاته من فيتامين سى، والذى يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في مكافحة الأمراض و التئام الجروح، كذلك تقليل تورم الجلد.

يعزز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو بروتين داخل الجسم يتحلل تدريجيًا مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقدان المرونة وعلامات الشيخوخة الأخرى، ويعزز شرب عصير الليمون إنتاج الكولاجين، لأن فيتامين سي يمكن أن يزيد من كمية الكولاجين التي ينتجها الجسم.

مخاطر تناول كميات كبيرة من عصير الليمون

وعلى الرغم من فوائده الكبيرة، إلا أنه ينصح بتناول كوب واحد من عصير الليمون، لأن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدى إلى عدد من المشكلات الأخرى، مثل.

- زيادة الارتجاع الحمضي بسبب زيادة إنتاج حمض المعدة

- تأكل الأسنان بسبب حمضيته

- حرقة المعدة

- الغثيان والانتفاخ