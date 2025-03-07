التبول اللاإرادي: كيفية التعامل مع طفلك ومتى يجب القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 07:22 صباحاً - يعد التبول اللاإرادي أمرًا شائعًا لدى الأطفال، ولكن في المقابل، إلى أي عمر يعتبر التبول اللاإرادي أمرًا طبيعيًا؟ يمكن أن يُطلق على التبول اللاإرادي أيضًا سلس البول الليلي، وما يقرب من ثلث الأطفال في سن الرابعة لا يزالون يعانون من هذه الحالة، وبحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل ست سنوات، واحد فقط من كل 10 أطفال يبلل فراشه وفي سن العاشرة، عادةً ما يظل طفل واحد من بين كل 20 طفلًا يعاني من هذه الحالة، والتي يمكن أن تحدث أكثر لدى الأطفال الذين لديهم أحد والديهم يعاني من هذه الحالة، فإذا كان الآباء يشعرون بالقلق من أن طفلهم يبلل السرير بشكل متكرر بعد سن الخامسة، فيجب عليهم استشارة طبيب المسالك البولية حول التدخلات المختلفة، بما في ذلك تغييرات نمط الحياة المتعلقة بتناول السوائل والنوم، والأدوية.

إليك وفقًا لموقع "هيلث" كيفية التعامل مع طفلك ومتى يجب القلق؟

العمر الطبيعي للتبول اللاإرادي

العمر الطبيعي للتبول اللاإرادي عند الأطفال حتى عمر خمس سنوات - الصورة من موقع Freepik

العمر الطبيعي للتبول اللاإرادي عند الأطفال هو خمس سنوات، وإذا استمر التبول اللاإرادي بعد هذا السن يحتاج طفلك إلى الفحص بواسطة طبيب المسالك البولية، وقد يحتاج كل طفل إلى قدر مختلف من الوقت حتي يبدأ في التحكم في المثانة والتبول اللاإرادي في السرير طوال الليل.

على الجانب الآخر تحتاج الأمهات إلى اصطحاب أطفالهن إلى الطبيب عند استمرار التبول اللاإرادي في سن السابعة، أو إذا كان طفلك يعاني من علامات أخرى كالتالي:

يبلل الطفل فراشه أو يتبرز في سرواله أثناء النهار.

يبلل الطفل فراشه مرة أخرى بعد أن يتوقف لمدة ستة أشهر.

تجربة طرق مختلفة لمنع الطفل من التبول في السرير بدون فائدة.

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أسباب التبول الليلي اللاإرادي

يصعب تحديد جميع أسباب التبول اللاإرادي وفي المقابل، هناك عدة عوامل قد تحدث، وهي كالتالي:

العوامل الوراثية التي يتم توارثها من جيل لآخر

يتم توارثها من جيل لآخر كمية أكبر من البول تستمر كلى الأطفال في إنتاج كمية كبيرة من البول أثناء الليل.

تستمر كلى الأطفال في إنتاج كمية كبيرة من البول أثناء الليل. اضطرابات الجهاز الهضمي معاناة الطفل من الإمساك.

معاناة الطفل من الإمساك. الضغوطات الجسدية يمكن أيضًا أن يكون التبول اللاإرادي ناتجًا عن الضغوطات الجسدية والعاطفية. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يكون السبب أيضًا هو انقطاع الاتصال بين الدماغ والمثانة.

يمكن أيضًا أن يكون التبول اللاإرادي ناتجًا عن الضغوطات الجسدية والعاطفية. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يكون السبب أيضًا هو انقطاع الاتصال بين الدماغ والمثانة. حالات مرضية في بعض الحالات النادرة، قد تكون هناك أيضًا مشكلة طبية تؤدي إلى التبول اللاإرادي.

في بعض الحالات النادرة، قد تكون هناك أيضًا مشكلة طبية تؤدي إلى التبول اللاإرادي. السيطرة على المثانة من المرجح أن يعاني الطفل من التبول اللاإرادي بسبب سعة المثانة أو قلة سيطرته عليها.

التبول اللاإرادي الثانوي لدى الأطفال

التبول اللاإرادي الثانوي هو أحد أنواع التبول اللاإرادي الذي يمكن أن يصاب بها الأطفال وقد يبلل الطفل سريره ليلاً بعد نجاحه في عدم تبليل السرير لمدة ستة أشهر على الأقل ويمكن أن يكون التبول اللاإرادي الثانوي أحد الأعراض أو علامة على أن الطفل يعاني من بعض الأمراض وهي كالتالي:

التهاب المسالك البولية

يمكن أن يسبب التهاب المسالك البولية التهاب المثانة وألمًا عند التبول لدى الأطفال كما يشعرون أيضًا برغبة أقوى في التبول ليصبح التبول اللاإرادي أكثر تكرارًا خاصة في الليل.

مرض السكري

كثرة التبول أحد الأعراض الشائعة لمرض السكري - الصورة من موقع AdobeStock

الأطفال الذين يعانون من مرض السكري لديهم مستويات عالية من السكر في الدم حيث يقوم الجسم بإنتاج المزيد من البول في محاولة للتخلص من السكر. لذلك، كثرة التبول هو أحد الأعراض الشائعة لمرض سكري الأطفال.

انقطاع التنفس أثناء النوم

يتسبب انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأطفال في توقف التنفس عدة مرات أثناء النوم، وقد أشارت بعض الدراسات أن نقص الأكسجين الناجم عن انقطاع النفس الانسدادي النومي يؤدي إلى تشوه إشارات الدماغ المرسلة للمثانة مما يؤدي إلى التبول الليلي اللاإرادي وغالبًا ما يحدث انقطاع التنفس أثناء النوم عند الأطفال بسبب تضخم اللوزتين واللحمية التي تسد مجرى الهواء لديهم.

هل التبول اللاإرادي له علاقة بمرض نفسي؟

يمكن أن تؤدي اضطرابات الجهاز العصبي إلى تعطيل التوازن العصبي الدقيق الذي يتحكم في التبول فيعد لكل طفل ظروف عائلية مختلفة ويمكن أن تكون التغييرات الكبيرة مثل اليوم الأول من المدرسة، وولادة أخ أصغر، والانتقال إلى منزل جديد مرهقة للأطفال، مما يؤدي إلى معاناة الطفل من التبول اللاإرادي .

كيف أساعد ابني على التخلص من التبول الليلي؟

هناك العديد من العلاجات التي يمكن تجربتها لعلاج الأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي فيما يلي بعض الطرق:

عمل مخطط للتبول اللاإرادي

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها مراقبة طريقة تعامل طفلك مع التبول اللاإرادي هي عمل رسم بياني، ويمكنك إنشاء هذا المخطط بنفسك فعندما لا يبلل الطفل السرير، يمكنك وضع ملصقات أو نجوم على اليوم الذي ينجح الطفل فيه في عدم تبليل فراشه، ويمكنك تقديم بعض الهدايا وعبارات الحماس والتشجيع حتى يكون الطفل أكثر تحفيزًا.

الانتباه على كمية السوائل

من المهم أن يتناول الأطفال الكثير من السوائل طوال اليوم ولكن يجب الحد من تناول الطفل للسوائل في الليل وعدم تقديم المشروبات التي تحتوي على الكافيين في الليل مثل القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين مثل الصودا وما إلى ذلك.

استخدام التنبيهات

تعتبر أجهزة إنذار التبول اللاإرادي خطوة فعالة في التعامل مع الأطفال الذين يبللون الفراش، فقد أظهرت الأبحاث أن هذه الإنذارات يمكن أن تساعد حوالي 80 بالمائة من الأطفال على الجفاف أثناء الليل، ويوصى بها الأطفال الذين يستخدمون أجهزة إنذار التبول اللاإرادي فهم أقل عرضة للانتكاس مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الأدوية و تستغرق هذا الطريقة من 6 إلى 8 أسابيع

يوصى به بشكل عام للأطفال من سن 6-7 سنوات، اعتمادًا على قدرتهم البدنية ونضجهم ودوافعهم، ويجب أن يكون الأطفال مسؤولين عن الاستجابة لصوت المنبه، فقد يحتاجون إلى إيقاظهم في البداية لإيقاف المنبه بأنفسهم ويعد من المهم لنجاح العلاج أن يكون الطفل مستيقظًا تمامًا أثناء عملية الذهاب إلى الحمام وفي حالة الأطفال ضعاف السمع من الممكن استخدام المنبه المزود بالاهتزاز.

تقديم الدعم لطفلك

وبصرف النظر عن كل الرعاية المقدمة للأطفال، يجب على الأمهات دائمًا تشجيع أطفالهم وعدم معاقبة الطفل أوالسخرية منه بسبب تبليل السرير حتى لا تتفاقم الأمور.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.