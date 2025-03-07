5 تصرفات تبدو عادية لكنها تؤدي إلى الفشل في تربية الأطفال

العقاب السريع للطفل

توقفي عن عقاب الطفل بمجرد أن يخطئ أو بمجرد أن تعتقدي أنه قد أخطأ لأن الطفل في سن صغيرة يحب أن يكتشف، والاكتشاف يعني وقوعه في الخطأ، ويجب أن تتوقعي ذلك، كما أن الطفل في أعوامه الثلاثة الأولى يكون راغباً في اللعب فقط ولا يجب عليك محاسبته ومعاقبته بالضرب والشتم؛ لأنه يجد سعادته في اللعب حتى لو من خلال الوقوع في الأخطاء.

اعلمي أنك يجب أن تعرفي كيف تعاقبين طفلك بطريقة صحيحة حسب عمره؟ لكي تكوني على معرفة بأن طريقة عقاب الطفل في سن قبل الثالثة تختلف عن طريقة عقاب الطفل في سن ما بين الثالثة والرابعة من عمره؛ حيث يفيد عزل الطفل كوسيلة للعقاب أما في السن ما قبل الثالثة فيجب أن تتجاهلي صياحه، وفي سن ما بعد الخامسة يجب أن يعرف الطفل سبب عقابه وتشرحي له خطأه، وهكذا تكتشفين أن استخدام أسلوب واحد في العقاب يعني أنك فاشلة في التربية.

ترك قرار موعد نوم الطفل بيده

طفل نائم

احذري من ترك طفلك لكي ينام براحته وحسب الوقت الذي يريده دون أن تحددي موعداً ثابتاً لنومه لأن ترك حرية موعد النوم للطفل يؤدي إلى نتائج سيئة، ويشير إلى أنك أم فاشلة لا تستطيع إدارة شئون منزلها بحكمة ونظام، ولذلك فاستخدام الطفل الوقت الذي يريده للنوم يعني أنه سوف يتصرف في أمور أخرى لحياته دون ضوابط ودون أن يحسب حساباً للكبار الذين يوجهونه وينصحونه ويهتمون بصحته ومستقبله، فطريق الأخطاء والتسيب والفوضى يبدأ بخطوة صغيرة سرعان ما تتحول إلى مجموعة من الأخطاء المتراكمة.

اعلمي أن فوائد النوم المبكر للأطفال.. وأضرار السهر من 0-18 عاماً وحيث يكون الطفل في هذه المرحلة العمرية في مرحلة نمو، ويجب أن يحصل على فوائد النوم من حيث تحسين حالته الصحية والنفسية، وحيث يتعزز نشاط هرمون النمو في النوم الليلي ويجب أن ينام الطفل ما لا يقل عن ثماني ساعات يومياً وبشكل متواصل.

السماح للطفل باللعب بالهاتف ومشاهدة التلفاز لساعات طويلة

طفل يلعب بالهاتف الذكي

امنعي طفلك من استخدام الأجهزة الإلكترونية في سن مبكرة ولا تستخدمي الأجهزة اللوحية المنتشرة حالياً، وكذلك جهاز الهاتف الذكي وغيرها من الأجهزة التي تعرض مقاطع فيديو قصيرة مثلاً وأفلاماً لرسوم متحركة طيلة الوقت؛ لكي تتخلصي من شغب الطفل بحيث ينشغل بهذا الجهاز طيلة الوقت، ويجب أن تدركي أضرار الأجهزة الذكية على الأطفال وما تسببه لهم من مشاكل سلوكية ونفسية وصحية والتي يحذر منها الأطباء والخبراء حول العالم، وما تم التوصل إليه بين الربط بين استخدام الأجهزة الإلكترونية مبكراً وبين ارتفاع معدل إصابة الأطفال بطيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه وغيرها من الظواهر الصحية التي ترتبط بتواصل الطفل مع العالم الخارجي وكذلك ترتبط بسلوكه وقدراته العقلية والمهاراتية.

قومي بإنشاء جدول لجميع أفراد الأسرة يكون خاصاً باستخدام الأجهزة الإلكترونية وبحيث ينطبق هذا الجدول على الجميع دون استثناء مع مراعاة إخفاء هذه الأجهزة وإتاحة الفرصة للأطفال للخروج إلى الطبيعة وممارسة الرياضة وتخصيص وقت عائلي في غرفة المعيشة لاجتماع العائلة دون أجهزة هواتف ذكية بين أيديهم على سبيل المثال.

توبيخ الطفل عند اتساخ ملابسه أثناء اللعب

طفل يلعب في الحديقة المنزلية

اسمحي لطفلك أن يلعب خارح البيت وخصوصاً بالرمل والطين ولا توبيخه في حال اتساخ ملابسه، فهذا خطأ كبير سوف يترك أثره على طفلك من حيث أن الطفل سوف يخسر وسيلة هامة في تطوير مهاراته وعضلات يديه مثلاً، كما أن اللعب بالرمل والطين واتساخ الملابس بهما هو علامة صحية يجب أن تتقبلها الأم ولا تقوم بعقاب الطفل عليها على الإطلاق وحيث إن فوائد اللعب بالرمل للطفل كثيرة ومن بينها تطوير حواس الطفل عن طريق اللمس وكذلك تعزيز ما يعرف بالحاسة الدهليزية عند الطفل، وهي قدرة الطفل على فهم كيفية تحرك الجسم وتوازن الأسطح، ويحدث ذلك عند استخدام الطفل الجاروف لكي ينقل الرمل من الأرض إلى شاحنته الصغيرة.

خصصي ملابس خاصة لكي يلعب بها الطفل في الحديقة بحيث تكون من قماش قابل للتنظيف بالسهولة، ولا تحرمي طفلك من فوائد اللعب بالرمل والطين وحبسه داخل نطاق البيت والغرف المفروشة بالسجاد والمليئة بالأثاث؛ وحيث يعد ذلك فشلاً تربوياً، فخروج الطفل بشكل يومي خارج أجواء البيت خطوة هامة وضرورية أيضاً، ويمكن بقاء الطفل في الحديقة أو في ساحة عامة لمدة ساعة يومياً؛ لكي يطور من صحته البدنية وكذلك يوسع خياله ومهاراته الإبداعية وكذلك يطور لغته، فيما أشارت الأبحاث إلى فوائد اللعب بالرمل والطين في تعزيز مناعة الطفل بشكل فعال.

عدم وجود حوار طفولي بين الآباء والأطفال

أمّ تلاعب طفلها

اخلقي حواراً يومياً بل لأكثر من مرة بينك وبين طفلك بحيث يكون حواراً طفولياً، ولا تعتقدي أن طفلك لا يفهم أو لا يشعر ولكن عدم وجود حوار مع الطفل في سن مبكرة يعد فشلاً تربوياً بامتياز، ويصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل النفسية في المستقبل، وحيث يحث العلماء والباحثون على ضرورة الحديث مع الجنين والغناء له وقراءة القصص، ويجب أن تستمر هذه الخطوة لما بعد الولادة وطيلة سنوات الطفولة عند الطفل.

اتبعي قواعد الحوار الصحيح مع الطفل وحيث إنك يجب أن تستمعي للطفل وتفسحي له مجالاً؛ لكي يعبر عن نفسه ومشاعره ولا تسخري من آرائه وتتركي كل شيء وتتفرغي له ولا تشعريه بأنك غير مهتمة بما يقول، بالإضافة إلى ضرورة أن تشجعي آراءه وميوله حين يحدثك عنها والابتعاد عن أسلوب التحقيق وتقصي الحقائق أثناء الحوار مع الطفل بشكل يومي ويجب عدم إهماله.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 07:22 صباحاً - قد تبدو لنا بعض تصرفاتنا أنها عادية حتى مع الأشخاص الآخرين، وليس مع أطفالنا، ولكنها تترك نتائج سلبية تهدد علاقتنا بهم وتؤذي نفسيتهم، وبالنسبة للطفل فكثيراً ما تقع الأم في أخطاء تربوية تعتقد بأنها تصرفات بسيطة، ولكنها تضعها تحت خانة الأم الفاشلة في التربية، وتترك آثاراً سيئة على الأطفال خاصة في الكبر.تقوم الأم ببعض التصرفات التي تكون تلقائية خاصة في حال شعور الأم بالتعب والمعاناة بالعناية بالأطفال، ولذلك فهي لا تعرف أن هناك تصرفات يجب أن تتوقف عنها لأنها سوف تؤدي إلى سوء تربية الطفل؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي عارف عبد الله؛ حيث أشار إلى 5 تصرفات تبدو عادية لكنها تؤدي إلىمثل ترك قرار نوم الطفل بيده وعقابه دون الاستماع إليه وثلاثة تصرفات أخرى هامة يمكن التعرف إليها في الآتي:قد يهمك أيضاً: احذري القسوة على نفسية طفلك وإليك أساليب التربية الصحيحة