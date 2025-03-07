عدم بكاء حديثي الولادة هل ينذر بخطر.. وماذا يفعل الأطباء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 07:22 صباحاً - غالباً ما يُعتبر بكاء المولود الجديد بعد وقت قصير من ولادته علامة على أن الطفل قد وُلد بصحة جيدة، فعندما لا يبكي الطفل، قد يشعر الأم والأب بالقلق والذعر، فيعد البكاء رد فعل طبيعياً للأطفال حديثي الولادة؛ للتكيف مع العالم خارج الرحم، وعلى الرغم من أنه غالباً ما يُعتبر صوتاً مزعجاً، إلا أن البكاء هو وسيلة الطفل للتواصل مع العالم من حوله.. إليك وفقا لموقع "هيلث لاين" هل من الطبيعي عدم بكاء الأطفال عند الولادة أم لا؟

هل من الطبيعي عدم بكاء الأطفال عند الولادة أم لا؟

عدم بكاء الطفل عند الولادة يعد أمراً غير طبيعي- الصورة من موقع Freepik

يبكي الأطفال على الفور بمجرد ولادتهم؛ لأن صرخة الطفل الأولى تعد علامة على أن الرئتين بدأتا تعملان بشكل صحيح، وأن الأكسجين يتدفق إلى الجسم.

يساعد البكاء أيضاً على إخراج السوائل من الرئتين وفتح الشعب الهوائية؛ لذا فإن عدم بكاء الطفل عند الولادة عادة ما يكون أمراً غير طبيعي، وفي المقابل إذا كان الطفل لا يبكي، سيقوم الطاقم الطبي بفحصه على الفور للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل صعوبة التنفس أو نقص الأكسجين.

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أسباب عدم بكاء الطفل حديث الولادة

اضطرابات الجهاز التنفسي

يعد أحد أسباب عدم بكاء الأطفال عند الولادة مشاكل في الجهاز التنفسي، والتي قد تعيق تدفق الأكسجين، ويمكن أن يحدث هذا بسبب بقاء السائل الأمينوسي في مجرى الهواء لدى الطفل، أو انسداد مجرى الهواء، أو مشاكل في رئتي الطفل، مما يمنع تدفق الأكسجين، وهذا يجعل من الصعب على الطفل التنفس وعدم البكاء.

الاختناق الوليدي

اختناق الوليد حالة لا يحصل فيها الطفل على كمية كافية من الأكسجين أثناء عملية المخاض حتى اكتماله، ويحدث نقص الأكسجة أثناء الولادة عندما ينقطع إمداد الطفل بالأكسجين أثناء عملية الولادة، ويعد أحد العوامل التي تسبب ذلك هو مشاكل المشيمة أو الحبل السري، أو الدورة الدموية للأمهات.

الأطفال الذين يولدون مصابين بالاختناق العام لا يبكون بصوت عالٍ، بل يتذمرون فقط. وبصرف النظر عن ذلك، تشمل الأعراض الأخرى التي يمكن التعرف إليها ما يلي:

يبدو جلد الطفل شاحباً ومزرقاً.

شفاه الطفل مزرقة أيضاً.

تظهر عضلات الصدر وهي تنقبض للمساعدة على التنفس.

نبضات القلب سريعة جداً أو بطيئة جداً.

يعد اختناق الأطفال حديثي الولادة حالة خطيرة قد تسبب وفاة الطفل، و يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضاً مشاكل في نمو الطفل حتى يصبح بالغاً، ويجب أن يتلقى الأطفال العلاج الفوري للتعامل مع اختناق الأطفال حديثي الولادة؛ لأن العلاج المتاخر سوف يتسبب في افتقار الدماغ إلى الأكسجين (نقص الأكسجة)، ويسبب ضرراً لدماغ الطفل.

الولادة المبكرة

تعد اضطرابات الرئة أحد أنواع مضاعفات الولادة المبكرة، فقد يكون لدى الأطفال جهاز تنفسي غير ناضج تماماً، مما يجعل الرئتين غير مستعدتين للعمل وإصابة الأطفال بصعوبة التنفس وعدم البكاء بعد الولادة مباشرة.

العدوى أثناء الحمل

يمكن أن تؤثر الالتهابات التي تعاني منها الأم أثناء الحمل، مثل الالتهابات داخل الرحم واضطرابات الأوعية الدموية في المشيمة، على صحة الطفل ويمكن أن تسبب هذه الحالة مشاكل في الجهاز التنفسي لدى الأطفال وقد لا يبكون بعد الولادة.

صدمة الرأس

الأطفال الذين يتعرضون لصدمات الرأس أثناء الولادة، قد يتعرضون أيضاً للإصابة في الجهاز العصبي الذي ينظم منعكس البكاء لديهم.

التسمم بالسائل الأمينوسي

يمكن أن يصاب الطفل بهذه الحالة؛ إذا استنشق أو ابتلع السائل الأمينوسي الممزوج بالعقي. سواء قبل وأثناء وبعد الولادة. وتُعرف هذه الحالة باسم شفط العقي.

يعد العقي نفسه هو البراز الأول للطفل. عادة، سوف يقوم الطفل بإنتاج أول براز له بعد الولادة، ولكن إذا دخل العقي إلى رئتي الطفل من خلال استنشاق السائل الأمينوسي، فيمكن أن تحدث عدوى في الرئتين، مما يتسبب في توسع رئتي الطفل بشكل غير طبيعي، ويجعل من الصعب على الطفل التنفس والبكاء.

السوائل في الرئتين

يعد أحد أسباب عدم بكاء الطفل عند الولادة زيادة السوائل في الرئتين، وتحدث هذه الحالة في كثير من الأحيان الذين خضعوا للولادة القيصرية؛ لأنهم لا يمرون بعملية المخاض الطبيعية التي تساعد على التخلص من السوائل عبر الرئتين. فأثناء الولادة الطبيعية، يعمل الضغط عند مرور الطفل عبر قناة الولادة على دفع السوائل إلى الخارج، أما أثناء الولادة القيصرية فقد يبقى السائل في الشعب الهوائية للطفل، ونتيجة لذلك قد يواجه الطفل صعوبة في التنفس لأول مرة وقد يتأخر بكاؤه.

الأدوية أثناء الحمل

الحوامل اللواتي يتناولن الأدوية بدون إذن الطبيب أو معرفة جرعاتها، أو مكوناتها المستخدمة قد يجعل الجنين أكثر عرضة لبعض المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل الجهاز التنفسي.

ولهذا السبب من المهم الحفاظ على صحة الأم، حتى يتمتع الطفل بصحة جيدة في الرحم. وبصرف النظر عن ذلك، فإن خطر ولادة الطفل قبل موعد ولادته أو تعرضه لمضاعفات أثناء عملية الولادة سيكون أقل.

كيفية التعامل مع بكاء الطفل عند الولادة

إذا لم يبكِ الطفل مباشرة بعد الولادة، فمن الضروري اتخاذ إجراء فوري من قبل الفريق الطبي لضمان استقرار حالته.

امتصاص السائل الأمينوسي

امتصاص السائل الأمينوسي من فم وأنف الطفل- الصورة من موقع AdobeStock

سيقوم الفريق الطبي بامتصاص السائل الأمينوسي أو المخاط أو العقي من فم الطفل وأنفه باستخدام جهاز شفط خاص، ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع الشعب الهوائية حتى يتمكن الأكسجين من الدخول إلى الرئتين بشكل صحيح.

التحفيز الجسدي لإثارة البكاء

سيتم إعطاء الطفل تحفيزاً بدنياً خفيفاً، مثل التربيت على باطن قدميه أو فرك ظهره بلطف للمساعدة على تحفيز استجابة الطفل، ويحفز البكاء كأول علامة على التنفس.

أجهزة التنفس

إذا كان الطفل لا يتنفس بعد التنظيف والتحفيز، فسيقدم الطبيب المساعدة في التنفس باستخدام جهاز مثل قناع الصمام الكيسي أو جهاز الإنعاش؛ للتأكد من حصول رئتي الطفل على كمية كافية من الأكسجين.

فحص الطفل

إذا كان الطفل لا يزال لا يبكي ويبدو ضعيفاً، فسيقوم الطبيب بتقييم احتمالية وجود تشوهات خلقية، أو صدمة الولادة، أو مشاكل في القلب والرئة، وسيحصل الأطفال المبتسرون أو الأطفال الذين يعانون من مضاعفات أيضاً على رعاية خاصة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

كما سيستمر الفريق الطبي في مراقبة معدل ضربات قلب الطفل وتنفسه واستجابته الجسدية، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن الطفل مستقر وجاهز للتكيف مع البيئة خارج الرحم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.