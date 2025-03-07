شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مايحصلكيش زى زوجة حكيم باشا.. روشتة الحمل الصحى والولادة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذي يتولى تجارة عمه في الآثار، ويعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى 12:15 صباحًا والإعادة الثانية 3 مساءً، وعلى CBC دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 6 صباحًا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحًا، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الأولى 2:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، و1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

نصائح للحمل الصحي

خلال أحداث المسلسل ظهرت الفنانة دينا فؤاد زوجة حكيم باشا، وهي تتحدث مع طبيبها الذي أبلغها أنها عانت من ظروف صعبة أثناء ولادتها وبعدها حتى أصابها نزيف حاد، للتمتع بالصحة أثناء الحمل، والوصول إلى ولادة آمنة، قدم تقرير نشر في موقع مجموعة من النصائح للسيدات الحوامل للحفاظ على الصحة والسلامة:

الحفاظ على الصحة

- الحفاظ على صحتك هي الملاذ والهدف الأول لك، هذه كل الخطوات التي يقدمها لك هذا التقرير تناول الفيتامينات والمكملات بجانب اختيار الأطعمة الصحية، عليك أن تسألي طبيبك عن تناول المكملات والفيتامينات قبل الولادة يوميًا للتأكد من الحصول الغذائي الذي يحتاجه الطفل، فلا يمكن للغذاء لوحده أن يحقق المغذيات التي يحتاجها الجنين وتحتاجها الحامل أيضًا، يمكن الحصول على حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب وفقًا لرؤية المختص.

زيادة الوزن

- لابد من زيادة في الوزن أثناء الحمل ولكن يجب أن تكون طبيعية، فإذا كان وزنك طبيعيًا قبل الحمل يجب أن تكتسبي حوالي 25 رطل، أما إذا كنت تعانين من نحافة قبل الحمل فيجب اكتساب حوالي من 28 ل 40 رطلا، أما إذا كنت تعانين السمنة قبل الحمل فيتم اكتساب حوالي 11 رطلا فقط، الوزن والميزان أثناء الحمل وقبل الولادة لابد أن يكون بمتابعة لصيقة لدى الطبيب المختص حتى لا يكون في نطاق الخطر.

الأمراض المزمنة

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرض السكر لابد من المتابعة النصيحة الطبيب المختص ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم والتعرف على الأطعمة المناسبة لك ومتابعة السكر بشكل واضح خلال فترة الحمل وقبل الولادة.

البقاء رطبة

لابد من الحفاظ على جسمك رطبًا خلال الحمل على الدوام، الماء هو طريقك للبقاء رطبًا على الدوام ومنع الإمساك والبواسير والتهابات المسالك البولية والتورم المفرط، كما أن المياه أيضًا تحميكي من الولادة المبكرة، يجب أن يحصل جسمك على الماء الذي يحتاجه من السوائل ومن الطعام أيضًا، فضلاً عن الحفاظ على مستوى الترطيب لديك والوقاية من الجفاف من خلال الحفاظ على مستوى نشاطك في حدود المعقول، وزيادة حدة الترطيب إذا كان الجو حارًا، أو إذا كنت تعانين من حالة مرضية مثل القيء أو الإسهال، وتحتاج الحامل حوالي 10 أكواب من السوائل يوميًا والابتعاد عن المشروبات غير الصحية كالمشروبات الغازية.

ممارسة الأنشطة بذكاء واعتدال

لأنها سوف تساعدك عند الولادة وأثناء الحمل، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات والتمارين الرياضية الخفيفة جدا التي تحتاج جهدًا منخفضًا لتعزيز اللياقة البدنية لديك، إذا كنت رياضية بالفعل فتابعي لذلك طبيبك حول كيفية ممارسة رياضتك الطبيعيه أثناء الحمل، ولكن يجب الاهتمام بتجنب الأنشطة التي يمكن التعرض فيها للضرب أو الركل أو الجري الحاد أو النشاط البدني القوي، كذلك الابتعاد عن السقوط وركوب الخيل والتزلق على المنحدرات ورياضة الغوص.

لذلك عليك تجنب الحركات المتشنجة والمرتدة ويجب أيضًا الحفاظ على توازنك إذا كنت تمارسين الرياضات المختلفة.

حالات طارئة

هناك حالات يجب فيها الاتصال بالطبيب دون تردد، تلك الحالات يجب أن تكون الحامل فيها على دراية كاملة بخطورات التأخر في التواصل مع الطبيب المختص، منها:

- أن تكون المرأة تعاني نزيفًا أو صداعًا شديدًا حادًا طويل الأمد أو حمى حادة أو قيء وغثيان مستمر أو حرقة شديدة في البول لا تذهب أو شعور بالدوار شديد لا يذهب.

- الشك في أن الطفل لا يتحرك أو يتحرك بشكل أقل من طبيعي بعد 28 أسبوعًا من الحمل أو مشكلات في الرؤية وعدم وضوحها أو تسرب سائل المهبل أو تورم شديد في الوجه واليدين والأصابع وغيرها الكثير من الحالات.

التغذية السليمة

التغذية السليمة هي ملاذ المرأة الحامل للحصول على حمل صحي وولادة صحية بدون مشكلات وذلك لأنها فعليًا تتغذى لشخصين للجنين ولها، وليست بالكميات الكبيرة ولكنها بطبيعة الطعام ونوعياته، ولابد من أن تحصل على وجبات متكاملة مغذية تحتوي على الكربوهيدرات والدهون الصحية والخضروات والألياف والمعادن والعناصر والبروتين والنشويات بشكل متعادل.