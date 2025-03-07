شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتجنب عسر الهضم والانتفاخ بعد الفطار والسحور فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من الأشخاص المصابين بمشاكل في المعدة وتتعرض بشكل سريع لعسر الهضم والانتفاخ، فهذا التقرير مهم لك وخاصة خلال شهر رمضان وأيام الصيام، ولتجنب عسر الهضم والانتفاخ في رمضان، أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد الدكتور أحمد علي في كلية طب بنها، أن هناك بعض النصائح المهمة لتقليل فرص الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ خلال شهر رمضان ومنها:

-وجبة الإفطار

1. ابدأ بالتمر والماء، حيث يساعد التمر على تنشيط الجهاز الهضمي بشكل لطيف.

2. تجنب الإفراط في الأكل، فيُفضل تناول وجبة خفيفة أولًا ثم أخذ استراحة لأداء الصلاة قبل إكمال الوجبة.

3. مضغ الطعام جيدًا يساعد المضغ البطيء في تسهيل عملية الهضم.

4. تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية لأنها تزيد من الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم.

5. قلل من المشروبات الغازية لأنها تزيد من الغازات في المعدة.

-أثناء السحور

1. تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات (مثل البيض)، الكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان)، والألياف (مثل الفواكه والخضراوات).

2. شرب الماء بشكل كافٍ لترطيب الجسم والوقاية من الإمساك.

3. تجنب الأطعمة المالحة لأنها تسبب العطش وقد تؤدي إلى احتباس السوائل.

نصائح عامة

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بعض النصائح الصحية الأخرى المهمة لمرضي الانتفاخ وعسر الهضم، عليهم اتباعها بشكل عام خلال شهر رمضان ومنها:

1. شرب الأعشاب المهدئة مثل النعناع والزنجبيل لتهدئة المعدة.

2. ممارسة النشاط البدني الخفيف مثل المشي لتحسين عملية الهضم.

3. تجنب النوم مباشرة بعد الأكل لأن ذلك يعيق عملية الهضم.

