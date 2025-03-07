شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من السحور.. استشارى يقدم وصفة لتجنب جفاف الفم في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

جفاف الفم أثناء الصيام أمر شائع، لكنه يمكن أن يكون مزعجًا للصائم ، وقدم الدكتور خالد علي استشاري طب الفم في القصر العيني بعض النصائح لتجنب جفاف الفم ومنها:

أثناء السحور:

1. شرب الماء بوفرة – اشرب 2-3 أكواب من الماء قبل الإمساك.

2. تجنب المشروبات المدرة للبول – مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تزيد فقدان السوائل.

3. تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء – مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

4. تجنب الأطعمة المالحة والتوابل الحارة – لأنها تزيد الشعور بالعطش والجفاف.

5. استخدام العسل – ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم أو السحور قد تساعد في ترطيب الحلق.

أثناء الصيام:

1. التنفس من الأنف بدلاً من الفم – يساعد في تقليل جفاف الفم.

2. تجنب الحديث المفرط – يقلل من فقدان الرطوبة في الفم.

3. استخدام السواك أو غسول الفم الخالي من الكحول – للحفاظ على نظافة الفم وتقليل الجفاف.

4. الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس – لتقليل فقدان السوائل من الجسم.

أثناء الإفطار:

1. ابدأ بالسوائل – مثل الماء أو الحساء لتعويض الترطيب المفقود.

2. تناول الأطعمة المرطبة – كالزبادي والخضراوات الورقية.

3. مضغ العلكة الخالية من السكر – بعد الإفطار يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب.