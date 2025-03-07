شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات للطعام اتبعها لصيام صحي في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يعد مفتاح الصيام الصحى خلال شهر رمضان هو اتباع عادات صحية لتحقيق أقصى استفادة من الصيام، الذى يعمل بدوره على إزالة السموم، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن، ويتطلب الصيام اليقظة، وخاصة للأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إن مفتاح الصيام الصحي خلال شهر رمضان هو تضمين الأطعمة الغنية بالألياف التي لن تساعد فقط في الحفاظ على صحة الأمعاء ولكنها ستساعد أيضًا في الهضم ومنع الإمساك، وتوفر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والقمح الكامل وما إلى ذلك، وكذلك الكربوهيدرات المعقدة لإطلاق الطاقة ببطء، مما يؤدي إلى إمداد مستمر بالطاقة طوال اليوم مما يجعلها نظامًا غذائيًا مثاليًا خلال فترات الصيام.

كما تساعد الحبوب الكاملة على الشبع طوال اليوم وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، فيما يُنصح بتجنب الأطعمة المصنعة وتقليل تناول الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالسكر لأنها تسبب انهيار في مستويات الطاقة، وبدلاً من ذلك، اختر الفواكه والمكسرات التي لا تحتوي على نسبة عالية من الألياف فحسب، بل تساعد أيضًا في تجديد الإلكتروليتات المفقودة وتوفر السكريات الطبيعية لتوفير الطاقة التي نحتاجها طوال اليوم.

ويساعد تناول البروتينات الخالية من الدهون (مثل الدجاج المشوي والأسماك) أيضًا في الحفاظ على الشعور بالشبع والحفاظ على مستويات الطاقة، ولا توفر منتجات الألبان الكالسيوم والبروتين فحسب، بل تعمل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وفيما يلى.. بعض عادات الصيام الصحية:

اختر الأطعمة التي يتم هضمها ببطء مثل الشوفان والحبوب الكاملة والبيض والزبادي والفواكه للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

تجنب الأطعمة المالحة والمصنعة التي تسبب الجفاف، واحرص على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

تجنب الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية لأنها قد تؤدي إلى فقدان الماء.

يمد التمر الجسم بالطاقة السريعة، بينما يعمل الماء على ترطيب الجسم، اتبع ذلك بتناول وجبة متوازنة لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

تناول البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألياف والكربوهيدرات المعقدة.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والثقيلة التي تسبب الانتفاخ والخمول.

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى انخفاض مستويات الطاقة وزيادة الوزن، اختر السكريات الطبيعية من الفواكه والأطعمة الكاملة.

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة التي تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتحسين الهضم، فإذا كنت تشعر بالإعياء أو الدوار أو الجفاف، فقم بتعديل عادات الصيام لديك أو اطلب المشورة الطبية.