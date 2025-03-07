شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. الخيار هيرطب عليك ويمنع العطش والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الخيار أحد الخيارات الشائعة على مائدة السحور في شهر رمضان، حيث يعتبر أشهر الأطباق الجانبية سواء بمفرده أو دمجه في طبق السلطة المعتاد، ويوضح تقرير موقع "healthwire" فوائد تناول الخيار في السحور.

الخيار هو أفضل مصدر للترطيب، حيث يحتوي على 95% من الماء، فإذا كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في شرب 10 أكواب من الماء بعد الصيام، يمكنك ببساطة اختيار سلطة الخيار على الإفطار، بينما فوائده أكبر في السحور فهو ليس منعشًا فحسب، بل إنه أيضًا خفيف السعرات الحرارية مع تركيز أعلى من الماء فيه، مما يساعدك على تحمل الصيام دون الشعور بالعطش.

كما يعزز الخيار عملية الهضم بفضل محتواه العالى من الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويمنحك شعورًا بالشبع في الصيام، مع تقليل الشعور بالجوع أثناء النهار، وكذلك تقليل الحموضة.

ويعتبر الخيار مفيدًا على السحور بشكل خاص لمرضى السكر، حيث يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، لأنه يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري خلال رمضان، حيث لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

ويساهم الخيار أيضًا في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في تقليل احتباس السوائل في الجسم مما يترتب على ذلك الشعور بالانتفاخ، ما يجعله خيارًا مناسبًا على وجبة السحور بشكل خاص والتي غالبًا ما نتناوله ونذهب بعدها للنوم فيجب أن تكون خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية.