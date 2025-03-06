شكرا لقرائتكم خبر عن ندا موسى تتعرض لنزيف داخلى في وتقابل حبيب.. ما طرق التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض علي قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك، عن تعرض فارس (كريم فهمى) وزوجته نهى (ندا موسى) لحادث أثناء عودتهما من الجونة، وتم نقلهما للمستشفى، حيث تعرض فارس لإصابات طفيفة جراء الحادث بينما كانت حالة نهى خطيرة، حيث أصيب بنزيف داخلى وارتجاج في المخ.

وخلال هذا يستعرض الخليج 365 لقرائه كل ما يجب معرفته عن ارتجاج المخ والنزيف الداخلي وفقا لموقع healthline.

أكد التقرير أن علاج النزيف الداخلي وارتجاج المخ يعتمد على مدى خطورة الحالة، ويشمل عدة مراحل:

1. التقييم والتشخيص

يتم إدخال المريض إلى قسم الطوارئ لتقييم وظائفه الحيوية.

استخدام الأشعة المقطعية (CT Scan) أو الرنين المغناطيسي (MRI) لتحديد موقع النزيف وحجمه.

فحوصات الدم لمعرفة أسباب النزيف، مثل اضطرابات التخثر.

2. العلاج الأولي (في الحالات الطفيفة والمتوسطة)

المراقبة الطبية داخل المستشفى لتقييم تطور الأعراض.

إعطاء أدوية لمنع تفاقم النزيف، مثل أدوية تقليل تورم الدماغ (الكورتيكوستيرويدات أو مدرات البول مثل "مانيتول").

في بعض الحالات، يتم وصف مهدئات ومسكنات للألم لمنع أي تحفيز زائد للدماغ.

الراحة التامة وتجنب الأنشطة البدنية والعقلية التي قد تزيد من الضغط على الدماغ.

3. العلاج الجراحي (للحالات الشديدة)

إذا كان النزيف كبيرًا أو يسبب ضغطًا خطيرًا على الدماغ، فقد يكون التدخل الجراحي ضروريًا:

تفريغ النزيف: يتم ذلك عبر حفر ثقب في الجمجمة لإزالة التجمع الدموي وتقليل الضغط.

جراحة الأعصاب المفتوحة (Craniotomy): تُجرى في الحالات الشديدة جدًا لإزالة الدم المتراكم وإصلاح الأوعية الدموية المتضررة.

في بعض الحالات، يتم إدخال أنبوب تصريف السوائل الدماغية (Shunt) لمنع تراكم السوائل داخل الجمجمة.

4. مرحلة التعافي والتأهيل

متابعة المريض بشكل دوري عبر الأشعة المقطعية والفحوصات العصبية.

جلسات إعادة التأهيل العصبي إذا كان هناك تأثير على الحركة أو الإدراك.

علاج طبيعي أو وظيفي للمساعدة في استعادة المهارات اليومية.

تجنب الرياضات العنيفة أو أي إصابات في الرأس خلال فترة التعافي.

هل يمكن الشفاء التام؟

يعتمد الشفاء على حجم النزيف ومدى سرعة العلاج.

بعض الحالات تتعافى تمامًا خلال أسابيع أو أشهر، بينما قد تستمر بعض الأعراض لفترة أطول في الحالات الشديدة.

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