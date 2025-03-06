شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. لهذه الأسباب لا تتجاهل السمك في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

السمك خيار رائع على مائدة الإفطار في رمضان، فهو مصدر غني بالبروتينات الصحية والدهون المفيدة التي تدعم الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

وقدم الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الاكلينيكية في معهد الكبد القومي، أهم فوائد تناول السمك في رمضان ولماذا يجب أن يكون جزءًا من وجبتك بعد الصيام، ومنها:

1. يعزز صحة القلب

الأسماك الغنية بـ أوميجا 3 مثل السلمون والتونة تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

2. سهل الهضم وخفيف على المعدة

مقارنة باللحوم الحمراء، السمك أسرع في الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتجنب التخمة بعد الإفطار.

لا يسبب ثقلًا على الجهاز الهضمي، خاصة إذا كان مشويًا أو مطهوًا على البخار.

3. يمنح طاقة مستدامة

البروتينات الموجودة في السمك توفر إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

يمد الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لنمو العضلات وتجديد الخلايا.

4. يحسن صحة الدماغ والمزاج

أوميجا 3 ومضادات الأكسدة في السمك تساعد في تقليل التوتر والقلق، خاصة خلال فترات الصيام.

يحسن التركيز والذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

5. يدعم صحة العظام والمفاصل

غني بفيتامين D الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويحافظ على صحة العظام.

يساعد في تقليل التهابات المفاصل بفضل أحماضه الدهنية المفيدة.

كيف تتناول السمك في رمضان بطريقة صحية؟

اختر الأسماك المشوية أو المطهية على البخار بدلًا من المقلية لتقليل الدهون المشبعة.

يمكن تناوله مع الخضار المشوية أو السلطة للحصول على وجبة متوازنة.

تجنب إضافة الكثير من الملح أو التوابل الحارة حتى لا يسبب العطش في الصيام.

مع ضرورة تجنب تناول السمك في السحور ، لأنه قد يسبب العطش خلال النهار، لذا يُفضل تناوله في وجبة الإفطار.

واذا يجب إدخال السمك إلى وجبة الإفطار مرة أو مرتين أسبوعيًا في رمضان يعزز صحتك، يمنحك طاقة مستدامة، ويحافظ على صحة القلب والمخ دون إرهاق الجهاز الهضمي.