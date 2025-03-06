شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل مهم أثبت نسب ابن حكيم باشا.. ماذا تعرف عن الـ DNA والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بإنتظار الجميع نتيجة تحليل DNA، الذي أجراها حكيم" مصطفى شعبان" ليتأكد من نسب الطفل الذي أدعت غزل" دينا فؤاد" أنه ابنه، وبالفعل خرج الطبيب وقال أن نتيجة التحليل إيجابي أي أن الطفل ابنه، وعندما سمع ذلك حكيم حمل الطفل وكانت الفرحة لم تسع قلبه.



يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

ما هو DNA

اختبار الحمض النووي DNA هو نوع من الاختبارات التي يمكنها تحديد التغيرات في الجينات أو الكروموسومات أو البروتينات في جسمك، حيث يأخذ الاختبار الجيني عينة من دمك أو جلدك أو شعرك أو أنسجتك أو السائل الأمنيوسي، وقد يكون الاختبار قادرًا على تأكيد أو استبعاد إصابتك بحالة وراثية، كما قد يساعد أيضًا في تحديد فرص إصابتك باضطراب وراثي أو نقله.

ما الذي يبحث عنه الاختبار الجيني؟

وفقا لتقرير موقع " clevelandclinic "، تبحث الاختبارات الجينية عن التغيرات في جيناتك وكروموسوماتك وبروتيناتك، ويمكن أن تعطيك اختبارات الحمض النووي الكثير من المعلومات حول الجينات التي تشكل هويتك، يمكنها تأكيد ما إذا كنت مصابًا بمرض معين أم لا، يمكنها تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض معينة، كما يمكنها معرفة ما إذا كنت تحمل جينًا متحورًا معينًا يمكن أن تنقله إلى طفلك.

ما هو اختبار الأبوة DNA؟

يمكن أن يحدد اختبار الأبوة من خلال الحمض النووي الأب البيولوجي للطفل، يمكنه تحديد ما إذا كان شخص ما يمكن أن يكون الأب البيولوجي لطفلك من خلال مسحة الخد أو اختبار الدم من الحمض النووي، ويمكن أيضًا إجراء اختبارات الأبوة باستخدام اختبار الأبوة قبل الولادة أثناء الحمل.

ما هي أنواع اختبارات الحمض النووي المختلفة؟

تتضمن الأنواع المختلفة من الاختبارات الجينية اختبارات تبحث في:

الجينات: تعمل اختبارات الجينات على تحليل الحمض النووي الخاص بك للعثور على التغيرات (الطفرات) في جيناتك التي يمكن أن تسبب أو تزيد من خطر إصابتك باضطراب وراثي .



الكروموسومات: تدرس الاختبارات الكروموسومية الكروموسومات أو السلاسل الطويلة من الحمض النووي، وتبحث عن أي تغيرات في ترتيب الجينات التي قد تكون سببًا لحالة وراثية.



البروتينات: تعمل اختبارات البروتينات على تحليل نشاط الإنزيمات في الخلايا، بحثًا عن نواتج التفاعلات الكيميائية في خلايانا، فقد تعني المشاكل التي تطرأ على البروتينات لديك حدوث تغييرات في الحمض النووي لديك، مما قد يؤدي إلى حدوث حالة وراثية.

اختبارات ما قبل الولادة

يمكن اكتشاف الطفرات في الجينات أو الكروموسومات في (الجنين) من خلال اختبار الحمض النووي قبل الولادة أثناء الحمل، ويبحث الاختبار إلى معرفة ما إذا كان طفلك معرضًا لخطر متزايد للإصابة بحالة وراثية بسبب التاريخ الوراثي للعائلة.

الاختبارات التشخيصية



يمكن للاختبارات التشخيصية تأكيد أو استبعاد أمراض وراثية معينة أو مشاكل كروموسومية، لكنها لا تختبر جميع الحالات الوراثية، غالبًا ما يتم استخدام الاختبارات الجينية التشخيصية أثناء الحمل، ولكن يمكن استخدامها في أي وقت لتأكيد التشخيص إذا كان لديك أعراض مرض معين.

فحص حديثي الولادة



سيتم فحص طفلك حديث الولادة بعد يومين من ولادته، للكشف عن بعض الحالات الوراثية أو الأيضية أو المرتبطة بالهرمونات، يتم فحص حديثي الولادة فور الولادة حتى يمكن بدء العلاج على الفور إذا لزم الأمر.

ما هي الأمراض التي يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الجينية؟

من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن الاختبار الجيني يمكنه اكتشاف بعض الحالات، إلا أنه لا يكتشف كل شيء، بالإضافة إلى ذلك، فإن النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة أنك ستصاب بحالة ما، ولكن الاختبار الجيني يمكن أن يكون مفيدًا لتأكيد أو استبعاد العديد من الأمراض والحالات المختلفة. تشمل هذه الحالات:

متلازمة داون .

مرض هنتنجتون .

تليّف كيسي .

داء الكريات المنجلية .

سرطان القولون (القولون والمستقيم) .

سرطان الثدي.

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