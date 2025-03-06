شكرا لقرائتكم خبر عن عسر الهضم فى رمضان.. روشتة طبية للقضاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

عسر الهضم من المشكلات الشائعة فى رمضان بسبب تغيّر مواعيد الأكل والإفراط فى تناول الطعام بعد ساعات الصيام، وأوضح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب المنصورة، أن هناك العديد من الأمور الصحية التى تجنبك هذه المشكلة، كما أنها فعالة للقضاء على عسر الهضم فى رمضان، ومنها..

1. الإفطار الصحى والمتوازن

ابدأ الإفطار تدريجيًا بشرب كوب ماء دافئ أو شوربة خفيفة مع تمرة، فهذا يساعد على تنشيط المعدة.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية لأنها تبطئ عملية الهضم وتزيد من الشعور بالامتلاء.

تناول وجبات صغيرة بدلًا من وجبة كبيرة دفعة واحدة.

2. السحور المثالى للهضم السليم

ركز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضراوات، والشوفان لمنع الإمساك وتحسين الهضم.

تناول بروتينات خفيفة مثل البيض والزبادى لأنها تسهّل الهضم وتوفر طاقة تدوم طويلًا.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات لأنها تسبب احتباس السوائل والانتفاخ.

3. تجنب العادات السيئة

لا تتناول الطعام بسرعة؛ المضغ الجيد يسهل عملية الهضم.

قلل من شرب المشروبات الغازية والكافيين بعد الإفطار، لأنها تزيد الحموضة والانتفاخ.

لا تنم مباشرة بعد الأكل، وانتظر ساعتين على الأقل لتجنب ارتجاع المرىء.

4. مشروبات طبيعية تساعد على الهضم

النعناع والزنجبيل يخففان من الانتفاخ ويساعدان على الهضم.

اليانسون والكمون يقللان من الغازات والتقلصات المعوية.

الماء الدافئ مع الليمون يحسن الهضم ويقلل الشعور بالامتلاء.

5. الحركة والنشاط

المشى لمدة 15-30 دقيقة بعد الإفطار يساعد فى تحفيز الجهاز الهضمى ومنع التخمة.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرةً لتقليل فرص الإصابة بالحموضة.

إذا استمر عسر الهضم رغم اتباع هذه النصائح، قد يكون من الأفضل استشارة طبيب متخصص لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.