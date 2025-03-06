شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الفطار ولا بعده؟.. اعرف أفضل وقت لممارسة الرياضة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

لا يعرف الكثير من الأشخاص أفضل وقت لممارسة الرياضة فى رمضان، هل يجب ممارسة الرياضة قبل السحور أم قبل الإفطار أم بعد الإفطار؟ كل خيار له إيجابياته وسلبياته، وفى هذا التقرير نتعرف على توقيت التمرين المثالى للحفاظ على لياقتك أثناء الصيام، بحسب موقع "تايمز ناو".

ممارسة الرياضة قبل السحور.. بداية جديدة لليوم

يفضل البعض ممارسة الرياضة قبل السحور في الساعات الأولى قبل صلاة الفجر، ولأن الجسم يكون قد استراح جيدًا بعد النوم، فإن التمرين الخفيف في هذا الوقت يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر الطاقة لليوم التالي.

إذا اخترت ممارسة الرياضة قبل السحور، فاحرص على أن تكون خفيفة، ركز على تمارين التمدد أو اليوجا أو المشي اللطيف، تجنب التدريب المكثف لأن جسمك كان صائمًا طوال الليل.

الإيجابيات..

يستعيد الجسم نشاطه بعد النوم، مما يسهل ممارسة الرياضة.

يسمح بالترطيب وتناول وجبة مغذية مباشرة بعد التمرين.

جيد للتمارين الخفيفة مثل التمدد أو اليوجا أو المشي القصير.

السلبيات..

الاستيقاظ قبل السحور قد يكون صعبًا ويؤدي إلى الحرمان من النوم.

قد تكون مستويات الطاقة منخفضة، مما يجعل التمارين عالية الكثافة صعبة.

ممارسة الرياضة قبل الإفطار.. زيادة حرق الدهون

يختار العديد من عشاق اللياقة البدنية جلسة تمرين قبل الإفطار بـ 30 إلى 60 دقيقة، نظرًا لأن الجسم صائم لعدة ساعات، فإنه يبدأ في حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، مما يجعل هذا وقتًا مثاليًا لفقدان الدهون.

الإيجابيات..

يساعد في حرق الدهون بشكل فعال.

يمكنك تناول الطعام وإعادة الترطيب فورًا بعد التمرين.

مناسب للتمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة مثل المشي السريع أو تمارين القلب الخفيفة.

السلبيات..

خطر الجفاف حيث لا يمكنك شرب الماء قبل الإفطار.

قد تكون مستويات الطاقة في أدنى مستوياتها، مما يجعل التدريبات المكثفة صعبة.

يمكن أن يكون التمرين قبل الإفطار مفيدًا لفقدان الوزن، ولكن تجنب التدريبات عالية الكثافة. التزم بتمارين القلب أو وزن الجسم المعتدلة لمنع الإرهاق والدوخة.

التمرين بعد الإفطار.. الخيار الأكثر شعبية

يفضل معظم الناس ممارسة الرياضة بعد الإفطار، بعد حوالي ساعة إلى ساعتين من تناول الطعام.

في هذا الوقت، تتم إعادة ترطيب الجسم وإعادة تزويده بالطاقة، مما يجعل من السهل أداء تدريبات القوة أو التدريبات عالية الكثافة.

بالنسبة لأولئك الذين يركزون على اكتساب العضلات، فإن التدريبات بعد الإفطار هي الخيار الأفضل، اترك ساعة على الأقل للهضم قبل بدء ممارسة الرياضة لتجنب عدم الراحة في المعدة.

الإيجابيات..

تجعل مستويات الطاقة الأعلى تدريبات القوة والتدريبات المكثفة ممكنة.

ترطيب الجسم، مما يقلل من خطر الجفاف.

أفضل لبناء العضلات والتمارين عالية الكثافة.

السلبيات..

ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة يمكن أن تسبب عدم الراحة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

قد تتداخل التمارين في وقت متأخر من الليل مع صلاة التراويح أو جداول النوم.

أفضل توقيت للتمرين بالنسبة لك

يعتمد وقت التمرين المثالي على أهداف اللياقة البدنية والروتين اليومي..

لفقدان الدهون.. تمارين ما قبل الإفطار فعالة.

للتدريب الخفيف.. تمارين ما قبل السحور مناسبة.

لبناء العضلات والتدريب عالي الكثافة.. بعد الإفطار هو الأفضل.

نصائح للحفاظ على لياقتك أثناء الصيام

الترطيب هو المفتاح.. اشرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور للبقاء رطبًا.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.. قم بتضمين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة في وجباتك.

استمع إلى جسدك.. إذا شعرت بالدوار أو التعب، فاختر تمارين أخف.

إعطاء الأولوية للراحة.. الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الطاقة.

ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان ممكنة باتباع النهج الصحيح، سواء كنت تفضل ممارسة التمارين الرياضية قبل السحور، أو قبل الإفطار، أو بعد الإفطار، فاختر روتينًا يتماشى مع مستويات الطاقة وأهداف اللياقة البدنية لديك.

يجب أن تكون أولويتك الحفاظ على الصحة العامة وموازنة اللياقة البدنية باتباع خطة منظمة، يمكنك البقاء نشطًا وصحيًا طوال الشهر الكريم.