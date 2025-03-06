شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين "التنفس النشط" يقضى على التوتر فى دقيقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر الشعور بالتوتر بشكل كبير على الجسم والعقل، وذلك لأن الحالة النفسية للإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهاز المناعى للجسم.

ووفقا لموقع "Psychology today" فإن ممارسة تمرين محدد من تمارين اليقظة الذهنية، لمدة دقيقة واحدة، يساهم بشكل كبير فى التخلص من مشاعر التوتر، وهو تمرين التنفس النشط.

ما التنفس النشط

التنفس النشط هو طريقة واعية ومتعمدة لتشغيل نظام الاسترخاء فى جسمك، ويساعد بكفاءة على التخلص من التوتر، حيث لا يستغرق الأمر سوى التقاط من ثلاث إلى ستة أنفاس فقط، بمدة تتراوح من 20 ثانية إلى دقيقة.

ويساهم التمرين فى تغيير كيمياء الجسم بشكل كبير، عن طريق تقليل الاستجابة للإجهاد، كما أنه يعتبر منظما لحرارة الجسم والدماغ، كذلك يساعد على عودة القشرة الأمامية فى الدماغ إلى العمل، بما يمنح الشخص المرونة لحل المشكلات المتعلقة بتوتره.

ممارسة تمرين التنفس النشط بثلاث خطوات

يعتمد تمرين التنفس النشط على القيام بثلاث خطوات، وهى..

الخطوة الأولى

حدد نيتك فى تقليل التوتر من خلال تنفسك، من خلال اتخاذ هذا القرار بوعى، يتم حل مشكلة التوتر على الفور.

الخطوة الثانية

أثناء الشهيق ببطء، اشعر بالنفس وهو يدخل إلى أعمق جزء من رئتيك، كما أن ضغط الرئتين على جدار الحجاب الحاجز يدفعه إلى أسفل باتجاه تجويف البطن، وهذا يتسبب في تمدد البطن إلى الخارج في جميع الاتجاهات، الأمام والجانبين والخلف، ولهذا السبب يُطلق على التنفس العميق أحيانًا تنفس البطن.

وإذا شعرت ببطنك أو جانبى جسمك يتحركان إلى الخارج، فهذا يعني أن التنفس العميق يعمل، لكن إذا شعرت بالدوار، فقد يكون ذلك بسبب أخذ نفس عميق للغاية، لذلك افعل ما تشعر بالراحة معه.

الخطوة الثالثة

ازفر ببطء بحيث تدع كل الهواء يتدفق للخارج، وبينما تفعل ذلك، اشعر بخروج التوتر من جسمك أيضًا، كرر التنفس بهذه الطريقة لمدة دقيقة واحدة.

وقد يستغرق تعلم التنفس النشط بعض الوقت، لكن أفضل شىء هو أن ذلك التمرين يمكن ممارسته فى أى مكان وفى أى وقت يحتاج فيه الشخص إلى تخفيف توتره والسيطرة عليه، وذلك فى دقيقة واحدة فقط.