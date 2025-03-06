بين الخرافة والحقيقة: هل حزام البطن يمنع ترهلات ما بعد الولادة؟

تكرار الحمل

امرأة تكرر حملها

توقعي أن يترهل بطنك وتصبح عضلات بطنك مرتخية وغير مشدودة وبمظهر غير جميل ولائق ويسبب لك الإزعاج والضيق في حال أنك قد كررت الحمل والولادة عدة مرات وعلى فترات متقاربة، حيث يؤدي تكرار الحمل وتقاربه إلى هذه الظاهرة التي يصبح التخلص منها صعباً.

لاحظي أنه خلال فترة الحمل الحمل يحدث زيادة في حجم الرحم مما يترتب على هذه الزيادة حدوث تمدد فى عضلات بطن الأم الحامل وبالتالى فإنه يحدث وعقب الولادة ضعف وترهلا فى هذه العضلات وتصبح عملية عودتها لحالتها الطبيعية تستلزم الكثير من الخطوات والإجراءات وإن كان الرحم يبدأ فى العودة لحجمه الطبيعى بعد حوالي ستة أسابيع من تاريخ الولادة.

ضعف عضلات البطن

لاحظي أن عضلات البطن حين تكون ضعيفة لأنك لم تكوني امرأة رياضية سابقاً أي قبل الحمل والولادة فمن المتوقع وبشكل تلقائي أن تضعف هذه العضلات أكثر خلال الحمل بسبب كبر حجم البطن ومع زيادة وزن الحامل وعدم مراعاة نظام الغذاء الصحي فهي تكتسب المزيد من الدهون في الجنبين والبطن مما يسبب ثقلاً زائداً على عضلات البطن، فيؤدي إلى ضعفها ونتيجة لضعف عضلات البطن تترهل الدهون المتراكمة وتبدو بشكل مزعج وغير لائق.

توقفي عن عادة النوم على البطن بعد الولادة فهي تؤدي إلى زيادة معدل ترهل عضلات البطن وضعفها وليس هناك حلول لتقوية عضلات البطن بعد الولادة إلا أن تقوم الأم بعدة خطوات صحية مثل الجلوس بجلسة صحية ومستقيمة وعدم انحناء الجذع، بحيث يتركز الوزن على منطقة الوسط بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لمنطقة البطن.

استخدام حزام البطن

حزام البطن

اعلمي أن حزام البطن هو أحد الطرق التي تلجأ إليها معظم النساء الراغبات في استعادة رشاقتهن سريعاً بعد الولادة عن طريق قيامه بعملية شد البطن؛ وحزام شد البطن بعد مرحلة الولادة أو ما يعرف بـMaternity Belt يتكون من قطعة من القماش تكون مصممة بطريقة لربط البطن بإحكام بحيث يبدو مشدوداً ومرتفعاً للأعلى ويكون على أنواع مختلفة، ولكنه لا يحقق فوائد شد البطن بعد الولادة والتي من ضمنها أن يتم إصلاح عضلات البطن الرخوة.

لاحظي أن حزام البطن لا يعد الوسيلة المثالية لشد البطن بعد الولادة، حيث إن استخدام حزام البطن يؤدي إلى حدوث ضعف أكثر فى عضلات البطن مما يتسبب وبشكل تلقائي في زيادة حجم الترهل فتتراكم الدهون فى منطقة البطن وتعد دهون البطن من الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها فبطن الإنسان من أقل الأعضاء التي تتحرك في جسمه مما يسبب ظهور الكرش المزعج والذي يشوه القوام لدى معظم السيدات خاصة مع تقدم العمر وتكرار الحمل وكثرة تناول الدهون والنشويات.

هل ترهلات البطن تصيب النساء البدينات فقط؟

أم نحيفة تحمل رضيعها

تمارين بسيطة لشد البطن بعد الولادة

امرأة ببطن مشدود

تمارين لشد عضلات البطن العلوية

استخدمي هذا التمرين السهل يمكن خصوصاً بعد إجراء الولادة القيصريَّة وكبداية لتمارين البطن التي يجب أن تستمري عليها في مرحلة بعد الولادة، ويمكن البدء بتمارين البطن بالنسبة للمرأة التي ولدت بعد الولادة القيصرية بعد ثمانية أسابيع من الولادة، فيما تبدأ المرأة التي ولدت ولادة طبيعية بعد فترة أقل ويمكن البدء بها بعد أسابيع قليلة.

اجلسي على كرسي، بحيث تكونين جالسة بدرجة مائلة بكل جذعك إلى الخلف وليس بزاوية 90 درجة، وضعي وسادة وقومي بتثبيت اليدين على الصدر، ثم ابدئي بحركتي القيام والجلوس من دون أن تحاولي الإمساك بشيء.

كرِّري هذه الطريقة لمدة 5 مرَّات ثم ارتاحي قليلاً ثم أعيدي تكرار التمرين منذ بدايته ما بين 3 إلى 5 مرَّات، وحاولي الحفاظ على هيئة رقبتك أثناء التمرين من دون أن تقومي بثنيها للأسفل ويمكنك أن تركزي نظرك على نقطة ثابتة في سقف المكان خلال فترة أداء التمرين لكي تحافظي على ثبات رقبتك.

تمارين لشد عضلات البطن السفلية

استرخي على ظهرك فوق حشية إسفنجية رقيقة لكي لا تسبب انحناء في عمودك الفقري ثم قومي بثني الركبتين.

ارفعي قدميك المتلاصقتين عن مستوى الحشية الرقيقة معاً بحيث يكون رفع ركبتيك فى اتجاه بطنك.

كرِّري هذا التمرين 5 مرَّات في جلسة واحدة ثم استرخي قليلاً ثم كرِّري التمرين من 3 إلى 5 مرَّات كمجموعة متكاملة.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 07:19 صباحاً - تُعد مشكلة ترهلات البطن بعد الولادة من أكبر المشاكل التي تعاني منها النساء الحوامل وتُعرف هذه المشكلة بأنها من ضمن أوجه وأشكال ضريبة الأمومة، حيث إنه يحدث لجسم المرأة عدة تغيرات أثناء مرحلتي الحمل والولادة، ومن المتوقع ألا يعود الجلد إلى شكله السابق علاوة على مشاكل أخرى تواجه بشرتها مثلاً، وحدوث ترهلات جلد البطن سواء كانت الولادة طبيعية أو عن طريق عملية قيصرية، وهذه المشكلة تؤرق كل أم.تحتار الأم في التعرف إلى طرق لتقليل ترهلات البطن واستعادة قوامها السابق بأسرع وأسهل الطرق وتستخدم حزام البطن بمجرد نزول الجنين ولا تعرف أن ذلك من الطرق الخاطئة، خاصة قبل أن يستعيد الرحم حجمه الطبيعي، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة سناء عبدالله، حيث أشارت إلى أنه ما بين الخرافة والحقيقة هل حزام البطن يمنع ترهلات ما بعد الولادة وأسبابووسائل خاطئة لتفاديها وكذلك نصائح لتقليلها وذلك في الآتي:اعلمي أن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى الكثير من النساء أن ترهلات البطن بعد الولادة تحدث لدى النساء البدينات فقط، ولكن الحقيقة أن ترهلات البطن تحدث عند النساء النحيفات أيضاً وإن كان ترهل البطن يكون ملحوظاً عند المرأة البدينة والتي لم تكن تلتزم بالغذاء الصحي خلال مرحلة الحمل، فالمرأة النحيفة يحدث لديها تمدد في حجم الرحم مع تقدم شهور الحمل مما يؤدي لزيادة كبر حجم البطن مما يضعف عضلات بطنها التي تسند منطقة الوسط لديها ويمكن للتمارين الرياضية فقط علاج الترهلات التي تؤثر على مقاسات الملابس بالنسبة للمرأة النحيفة بشكل واضح وتؤثر أيضاً على نفسيتها.قد يهمك أيضاً: المغص وزيادة الوزن أبرز التغيرات بعد الولادة.. وطرق للتعامل معها*ملاحظة من : «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.