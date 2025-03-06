شجعي طفلك على روتين حياة صحي بـ 8 خطوات مهمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 07:19 صباحاً - يلعب نمط الحياة الصحي دوراً مهماً في دعم نمو وتطور الطفل، ولهذا عليك تعويد طفلك على أسلوب حياة صحي منذ الصغر وذلك بدءاً من أنماط الأكل وعادات مشاهدة التلفاز وحتى النوم، فقد يساعد اتباع نمط حياة صحي منذ سن مبكرة في جعل الأطفال يعتادون عليه ويدعم أيضاً النمو والتطور والتغذية الجيدة للأطفال. يمكن أن يبدأ تعويد الطفل على أسلوب الحياة الصحي بمجموعة طرق وقواعد بسيطة، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" بعض الطرق لتشجيع الأطفال على اتباع نمط حياة صحي.

تقديم أطعمة متوازنة

تأكدي من حصول طفلك على نظام غذائي متوازن-الصورة من موقع Freepik

تأكدي من حصول طفلك على نظام غذائي متوازن يشمل الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، فقد يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من الطعام لمنح جسم الطفل الطاقة، فمع تقدم طفلك في العمر يجب عليك معرفة الاحتياجات الغذائية اليومية اللازمة لمساعدته على النمو.

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تناول الخضروات والفواكه

يجب تعويد الأطفال على تناول الخضروات والفاكهة منذ سن مبكرة للحفاظ على صحتهم، وذلك لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، لذا يجب أن يبدأ الطفل في تناول الخضروات والفاكهة مع بلوغ عمر 6 أشهر أو عند البدء في تناول الأطعمة الصلبة، أما بالنسبة للأطفال الذين لا يفضلون مذاق الخضروات بالفعل، يمكن أن تحاول الأم تقديم أنواع مختلفة من الخضروات ذات الألوان الجذابة لإثارة اهتمام الأطفال وتقبلها بسهولة أكبر.

تعويد الأطفال على التركيز

لا تدعي أطفالك يتناولون الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو اللعب، لأنه قد يؤدي إلى عدم رغبة الطفل في تناول الطعام. وفي الوقت نفسه، إذا اعتاد الأطفال على ذلك حتى سن البلوغ، فسيكونون عرضة للإصابة بالسمنة لأن حصصهم الغذائية لا يمكن التحكم فيها، لذا يجب تعويد الأطفال على تناول الطعام على مائدة العشاء حتى يتمكنوا من الحفاظ على تركيزهم والاستمتاع بطعامهم، وقد يساعد تناول العشاء مع العائلة على تحقيق التقارب الأسري .

وجبات خفيفة صحية

لا يزال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات ينموون بسرعة، لذا فهم بحاجة إلى المزيد من التغذية، ويمكن أن تقدمي لهم وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية فقد يساعد تناول الوجبات الخفيفة الصحية منذ سن مبكرة على تعود الطفل على تناول الأطعمة الصحية، ولهذا يجب تشجيع طفلك على تناول الوجبات الخفيفة الصحية منخفضة الدهون والسكريات والإكثار أيضاً من تناول الفواكه والمكسرات المصنعة.

تناول الماء الكافي

يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الماء في الحفاظ على وظائف المخ، وصحة الجهاز الهضمي، ومنح الطفل الشعور بمزيد من الطاقة والحفاظ على صحة القلب.

لذا شجعي أطفالك على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من السوائل.

تشجيع الأطفال على الحركة

يفضل أن يمارس الأطفال النشاط البدني لمدة 3 ساعات -الصورة من موقع Freepik

لتحقيق النمو والتطور الأمثل، يُنصح الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بممارسة النشاط البدني لمدة 3 ساعات على الأقل يومياً.

ومن الأفضل أن يتم هذا النشاط بشكل تدريجي وأن تتخلله فترات راحة مع تنويع الأنشطة التي يمارسها الطفل حتى لا يشعر بالملل.

يمكن للأم دعوة أطفالها للعب خارج المنزل أو ركوب الدراجة أو السباحة أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من بعض الحالات الصحية، تجب استشارة الطبيب لتحديد الأنشطة المناسبة للطفل

قسط كافٍ من النوم

النوم الكافي مهم للنمو والتطور الأمثل، ويحتاج الأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة إلى حوالي 10 إلى 14 ساعة من النوم يومياً، بما في ذلك القيلولة، وذلك لأن أثناء النوم يعمل جسم الطفل بجد لإصلاح الأنسجة، وتجديد الطاقة، وتحسين وظائف المخ.

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى إصابة الطفل بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وضعف جهاز المناعة.

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قواعد النظافة الشخصية

تحتاج الأمهات إلى تعليم أطفالهن منذ سن مبكرة الحفاظ على قواعد النظافة الشخصية كغسل أيديهم بعناية، ويعد من المهم أيضاً تعويد الأطفال على عادة تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل صحيح حتى لا يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات السكرية إلى تسريع عملية تسوس الأسنان.

وقت الشاشة

على الجانب الآخر بجانب الأهتمام بالعناصر الغذائية التي يتناولها الطفل، يجب أيضاً موازنة نمط الحياة الصحي للأطفال من حيث وقت الشاشة.

تحتاج الأم إلى الحدّ من استخدام الأدوات الذكية أو التلفزيون أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فقد يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات إلى إصابة الطفل باضطرابات النوم وزيادة الوزن وضعف الصحة العقلية وبدلاً من ذلك، يمكنك دعوة طفلك لقراءة الكتب أو الرسم أو اللعب في الخارج.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.