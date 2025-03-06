شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لتلف الكلى قد تظهر فى الليل وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

لا يشعر الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بالأعراض حتى المراحل المتأخرة جدًا، عندما تفشل الكلى، وتؤثر أمراض الكلى على أكثر من 10% من سكان العالم، أى ما يقرب من 850 مليون شخص، ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن معظمهم لا يعرفون حتى أنهم مصابون بها، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تلف الكلى التى قد تظهر في الليل، بحسب موقع تايمز ناو.

وفي حين أن هناك العديد من العلامات الجسدية لأمراض الكلى، إلا أن الناس يعزونها أحيانًا إلى حالات أخرى، حيث يميل المصابون بأمراض الكلى إلى عدم الشعور بالأعراض حتى المراحل المتأخرة جدًا، عندما تفشل الكلى أو عندما تكون هناك كميات كبيرة من البروتين في البول.

كيف تعرف أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح؟ فى هذا التقرير نستعرض أهم العلامات التي قد تلاحظها في جسمك في وقت متأخر من الليل والتي تشير إلى وجود خطأ ما في كليتيك.

التبول المفرط أثناء الليل

يُعرف أيضًا باسم التبول الليلي، ويمكن أن يكون التبول المتكرر والمفرط أثناء الليل علامة رئيسية على تلف الكلى، ووفقًا للخبراء، يحدث ذلك عندما تبدأ الكلى التالفة في إظهار صعوبة في تركيز البول، مما يسبب الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

ومع ذلك يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك أولاً لتحديد السبب الفعلي، حيث إن العديد من العوامل الأخرى الأصغر مثل الإفراط في تناول السوائل أو التهابات المسالك البولية لها أعراض مماثلة.

تورم في اليدين والقدمين

عندما تستلقي في الليل وتلاحظ تورما والتهابا غير عادي في يديك وقدميك، لا تأخذ الأمر باستخفاف.

قد لا يكون تورم الأصابع وأصابع القدم والكاحلين مؤلمًا، لكنه قد يكون علامة تحذيرية لتلف الكلى، ووفقًا للأطباء، فقد يحدث ذلك لأن الكلى تلعب دورًا حاسمًا في موازنة الصوديوم والسوائل عندما لا تعمل بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم.

ويسبب تورمًا غير عادي وعدم راحة، وهو ما لا ينبغي تجاهله.

طفح جلدي

عندما لا تتمكن الكلى من إزالة الفضلات من الجسم، يتطور طفح جلدي، والذي يمكن أن يكون حكة ومؤلمة. ويقول الأطباء إن الطفح الجلدي يحدث أيضًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في مرحلته النهائية، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صغيرة على شكل قبة وحكة شديدة.

ومع زوال هذه النتوءات، تبدأ نتوءات جديدة في التكون على الفور، وفي كثير من الأحيان، تتجمع هذه النتوءات معًا لتكوين بقع خشنة مرتفعة، والتي قد تكون مزعجة أيضًا.

كما أن أولئك الذين يعانون من مرض الكلى في مرحلته النهائية يصابون ببثور، والتي يمكن أن تتكون على

الأيدي، الوجه والقدم.

وسوف تنفتح البثور وتجف وتتكون عليها قشور، وعندما تتلاشى، تظهر الندوب.

رائحة الأمونيا في النفس

حتى عندما تنظف أسنانك في الليل وتشعر برائحة الأمونيا في الفم وطعم معدني في الفم حان الوقت لزيارة الطبيب.

فوفقًا للخبراء، عندما تتراكم الفضلات في الدم، تُعرف هذه الحالة باسم تسمم الدم. وتؤدي هذه الحالة إلى اختلاف مذاق الطعام وتسبب رائحة الفم الكريهة.

ويقول الأطباء إن استمرار الحالة قد يؤدي أيضًا إلى صعوبة تناول الأطعمة المفضلة لديك.

التعب

عندما تنتهي من يومك وتنتهي من كل أعمالك، يجب أن يكون من دواعي سرورك أن تستريح أخيرًا في سريرك. ومع ذلك، إذا شعرت بمزيد من التعب، فهناك خطأ ما في صحتك.

ويقول الأطباء إن الكلى السليمة تنتج هرمونًا يُعرف باسم إريثروبويتين، وهو الهرمون الذي يرسل إشارات إلى جسمك لإنتاج خلايا الدم الحمراء. ومع بدء فشل كليتك، تنتج كمية أقل منه، ويبدأ جسمك في التدهور، ينتج الجسم عددا أقل من خلايا الدم الحمراءعدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، والذي يحدث عندما يفتقر الدماغ إلى الأكسجين.

قد تلاحظ أيضًا أنك مرهق عقليا أكثر من المعتادأو أنك تعاني من مشاكل في الذاكرة والتركيز.

ماذا يجب عليك فعله للوقاية من أعراض تلف الكلى؟

وفقًا للخبراء من الأسهل علاج مرض الكلى بنجاح عند اكتشافه مبكرًا. لإبطاء تطور تلف الكلى، سيحدد طبيبك السبب الكامن وراء ذلك. إذا تقدم مرض الكلى، فقد يؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي، والذي قد يتطلب إما غسيل الكلى أو عملية زرع للبقاء على قيد الحياة.

في حين أن جميع الأعراض هي علامات تحذيرية محتملة لمرض الكلى، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي طلب رأي الطبيب وإجراء الاختبار.

كلما تعرفت على الأعراض وأبلغت أحد المتخصصين في وقت أقرب، كلما تمكنت من الحصول على التشخيص والبدء في إبطاء تقدم مرض الكلى لديك.