أسئلة رمضانية بسيطة للأطفال تُعرفهم إلى الشهر الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 05:49 صباحاً - في هذا الموضوع ستجدين أسئلة رائعة لاختبار معلومات طفلك عن رمضان، يمكنك القيام بها مع أطفالك أو في الفصل الدراسي. هذا الاختبار مناسب لجميع الأعمار ويغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بشهر رمضان والتاريخ الإسلامي والتقاليد والمزيد. يحتوي هذا الاختبار الرمضاني الرائع على 25 سؤالاً لإعطاء طفلك المعلومات المهمة عن الإسلام ورمضان؛ لذا استعدي وابدئي في تعليم طفلك.

أسئلة عن الرسول الكريم

التمر والماء



س1. على ماذا كان يُفطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: التمر والماء.

س2. منْ هو النبي الذي نزل عليه الوحي القرآني في شهر رمضان؟

الجواب : النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

أسئلة عن الصدقة والزكاة

أسئلة عن الصدقة والزكاة



س1. ما هي الزكاة؟

الجواب: طريقة لمساعدة الآخرين من خلال التبرع ببعض أموالنا أو ممتلكاتنا لمن يحتاج إليها.

س2. ما هي الصدقة؟

الجواب: التبرع للأعمال الخيرية لمساعدة المحتاجين.

س3 . ما هي الصدقة التي تخرج في شهر رمضان؟

الجواب: الزكاة.

أسئلة عن معاني الصيام في رمضان ورؤية الهلال

أسئلة عن معاني الصيام في رمضان ورؤية الهلال



س1: ما هي الرؤية التي تدل على دخول شهر رمضان؟

الجواب: رؤية الهلال.

س2. منْ يحتفل برمضان؟

الجواب : المسلمون.

س3. ماذا يعني الصيام؟

الجواب: لا أكل ولا شرب من طلوع الشمس إلى غروبها.

س4. شهر رمضان معروف بأنه شهر الصيام، فما معنى الصيام؟

الجواب: الامتناع عن الأكل والشرب أثناء النهار.

س5. صيام شهر رمضان أيّ أركان الإسلام الخمسة؟

الجواب: الرابع.

س6. ما معنى كلمة رمضان في اللغة العربية؟

الجواب: الحرارة الشديدة.

س7. منْ هو المعفى من الصيام في رمضان؟

الجواب: المسافر، والمريض، والضعيف، والشيخ، والصغير.

أسئلة عن موعد الصيام

أسئلة عن موعد الصيام



س1. أي شهر يأتي بعد رمضان؟

الجواب : شوال.

س2. كم مدة شهر رمضان؟

الإجابة: 29-30 يوماً.

س3. في أي شهر من شهور التقويم الإسلامي يقع شهر رمضان؟

الجواب: الشهر التاسع من التقويم الإسلامي.

س 4. ماذا يقول المسلمون عندما يرون الهلال لبدء شهر رمضان؟

الجواب: رمضان مبارك.

أسئلة عن ليلة القدر والصلاة في رمضان

أسئلة عن ليلة القدر والصلاة في رمضان



س1. كم ليلة فضل ليلة القدر؟

الجواب: 1000 شهر.

س2. في شهر رمضان، يؤدي المسلمون صلاة إضافية في الليل، فما اسمها؟

الجواب: التراويح.

س3 . ما هو الاسم الخاص لليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان؟

الجواب: ليلة القدر.

أسئلة عن واجبات رمضان

أسئلة عن واجبات رمضان



س1. ما هو اسم كتاب المسلمين الذي نزل في شهر رمضان؟

الجواب : القرآن.

س2. ماذا يعني الإفطار؟

الجواب: الأكل بعد غروب الشمس.

س3. ما هي الوجبة التي يتناولها المسلم قبل الصيام؟

الجواب: السحور

أسئلة عن العيد

س1. في نهاية شهر رمضان يحتفل المسلمون بعيد، ما اسمه؟

الجواب : عيد الفطر.

س2. كم مرة يأتي عيد الفطر؟

الجواب: سنوياً.

س3. ماذا يفعل المسلمون في آخر يوم من شهر رمضان؟

الجواب: الاستعداد لعيد الفطر

أسئلة وأجوبتها عن شهر رمضان للأطفال

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.