شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. متى يمنع مريض القلب من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أمجد على استشارى القلب فى كلية طب أسيوط أن مريض القلب قد يطلب منه ضرورة الإفطار خلال شهر رمضان، بناء على حالته الصحية ومدى استقرارها، وهناك بعض الشروط الصحية التى يجب مراعاتها قبل الصيام، ومنها..

1. استشارة الطبيب قبل الصيام

يجب على مريض القلب استشارة طبيبه قبل الصيام، خاصة إذا كان يعانى من فشل القلب، أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، أو اضطرابات ضغط الدم، أو الإصابة والتعرض بالجلطات سابقة أو حديثة.

2. تنظيم تناول الأدوية

يجب ضبط جرعات الأدوية مع مواعيد الإفطار والسحور.

بعض الأدوية مثل مدرات البول قد تسبب الجفاف، لذا قد يحتاج الطبيب إلى تعديل الجرعة أو توقيفها مؤقتًا.

3. الحفاظ على الترطيب

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة لمن يتناول مدرات البول.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل.

4. اختيار الأطعمة الصحية

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية لتقليل إجهاد القلب.

التركيز على الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية.

تقليل الملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

5. تجنب الإجهاد

عدم بذل مجهود بدنى زائد، خاصة فى ساعات الصيام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

6. مراقبة الأعراض

إذا شعر المريض بأعراض مثل ألم في الصدر، أو ضيق تنفس، أو دوخة شديدة، أو تورم في القدمين، فعلى مريض القلب الإفطار فورًا واستشارة الطبيب.

وأكد استشارى القلب أنه في بعض الحالات، قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، خاصة إذا كان المريض في مرحلة غير مستقرة من المرض، وذلك للحفاظ علي صحته وحمايته من التعرض لأي مضاعفات صحية.