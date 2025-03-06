“كاساو” تفتح باب التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم العالي في عدة تخصصات صحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن بدء التقديم لبرامج الماجستير والدبلوم العالي في عدة تخصصات طبية وصحية، وذلك ضمن جهودها لتطوير الكفاءات المهنية في القطاع الصحي.

وتشمل برامج الماجستير المتاحة تخصصات في كلية الطب (ماجستير التعليم الطبي)، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية (ماجستير المعلوماتية الصحية، وماجستير الصحة العامة في إدارة الأنظمة الصحية، وماجستير الصحة العامة في الوبائيات والإحصاء الحيوي، وماجستير الصحة العامة)، وكلية الصيدلة (ماجستير اكتشاف الأدوية وتطويرها)، وكلية العلوم الطبية التطبيقية (الماجستير التنفيذي في مخاطر المواد الصناعية والإشعاعية)، إضافة إلى كلية التمريض (ماجستير التمريض – تخصص القبالة).

وتطرح الجامعة أيضًا برامج الدبلوم العالي في القيادة الصحية التنفيذية، والدبلوم العالي في برنامج الأمان الأسري؛ وذلك سعيًا لتعزيز المهارات القيادية والممارسات المتقدمة في الرعاية الصحية.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط القبول، مع توفير رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تحسين الخدمات الصحية بما يتماشي مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

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