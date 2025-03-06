شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 أنواع شاى غنية بمضادات الأكسدة لتعزيز صحتك ومناعتك والان مع تفاصيل الخبر

تُعَد مضادات الأكسدة أفضل العناصر الغذائية لصحتك، فهى تساعدك على تجنب الأمراض الخطيرة والقاتلة من خلال الحفاظ على نظام المناعة لديك، ووفقًا للخبراء فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هى احتساء بعض أنواع الشاى الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وخلال التقرير التالى نتعرف عليها بحسب موقع تايمز ناو.



أفضل أنواع الشاي الغنية بمضادات الأكسدة وفقًا لخبراء التغذية الشاي الأسود العادى

الشاي الأسود هو الشاي الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، يأتي الشاي الأسود، إلى جانب الشاي الأخضر، من نفس النبات، وهو نبات الكاميليا سينينسيس، وهو غنى بمضادات الأكسدة مثل: البوليفينولات بما في ذلك الفلافونويدات.

الشاي الأسود غني بالثيافلافين والثياروبيجينز، وهو نوع من الفلافونويد، وهو مادة مضادة للأكسدة، والكاتيكين والثيافلافين، ويتأكسد الشاي الأسود بشكل كامل لأنه غني بالثيافلافين والثياروبيجينز، وهو نوع من الفلافونويد.

ووفقًا للخبراء فإن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

الكركديه

الكركديه ملىء بالعناصر الغذائية، مما يساعدك على تحسين صحة قلبك وإدارة مرض السكرى وحتى فقدان الوزن،

يحتوى الكركديه على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL والدهون الثلاثية، ووفقًا للدراسات، يعمل الشاى أيضًا بشكل مشابه لأدوية ضغط الدم، مما قد يساعد فى خفض ضغط الدم، ومن أهم النقاط الإيجابية فى الكركديه أنه خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، لذا يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم دون القلق بشأن نومك.

شاى أولونج أو الشاى الصينى

الشاى الصينى التقليدى هو مزيج بين الشاى الأخضر والأسود، ورغم أنه مخمر جزئيًا ومليء بمضادات الأكسدة، فإن شاي أولونج غني بالثيافلافين، وهو بوليفينول يتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

الشاى الصينى رائع لمن يبحثون عن إنقاص الوزن ولديهم مستويات عالية من السكر في الدم، مثل الشاي الأسود والأخضر، يحتوي شاي أولونج أيضًا على L-theanine، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين النوم وتقليل القلق والتوتر وتعزيز الأداء الإدراكي.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات في العالم وله فوائد صحية عديدة، تتراوح من تحسين وظائف المخ إلى خفض مستويات السكر في الدم والتهاب الأمعاء.

يُصنع الشاى الأخضر من أوراق الشاى الطازجة غير المخمرة، وهو غنى بالكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وحتى الاضطرابات العصبية التنكسية.

وبحسب الدراسات فإن الشاي الأخضر هو الأفضل أيضًا لصحة البشرة لأنه يساعد في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة بسبب أضرار أشعة الشمس.