شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف هذه الأعشاب لكوب الشاى بعد الفطار لمنع الانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

انتفاخ البطن أو تراكم الغازات فى المعدة والأمعاء، مشكلة هضمية شائعة يمكن أن تسبب عدم الراحة، خاصة بعد تناول الوجبات الثقيلة والدسمة، وغالبًا ما يحدث ذلك لبعض الناس بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، حيث البعض يتناول الطعام دون وعى وهو ما يثقل المعدة خاص بعد عدد ساعات طويلة من الصيام، ويمكن لإضافة بعض التوابل إلى كوب الشاى الخاص بك بعد الإفطار أن يحسن الهضم ويمنع الانتفاخ، وفقًا لموقع "Healthline".

إذا كنت من محبى الشاى العادى لكنك تريد تحويله إلى مشروب مضاد للانتفاخ خاصة بعد الإفطار فى رمضان حتى تتمكن من القيام بواجبات العبادة خلال هذا الشهر الكريم، ويمكنك إضافة 5 توابل أو بهارات من مطبخك لكوب الشاى المفضل لديك لمنع الانتفاخ، على النحو التالى..

الزنجبيل

يمكنك إضافة الزنجبيل إلى كوب الشاى لدعم صحة الجهاز الهضمى، والزنجبيل هو أحد أشهر العلاجات الطبيعية لعلاج الانزعاج الهضمى، بما فى ذلك انتفاخ البطن، فهو يحتوى على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، والتى يمكن أن تحفز الهضم، وتقلل من الانتفاخ، وتساعد فى تخفيف الغازات، إن إضافة الزنجبيل الطازج إلى الشاى العادى الخاص بك يمكن أن يعزز قدرته على تقليل انتفاخ البطن.

ما عليك سوى تقطيع قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج ونقعها فى الشاى، ويمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل المطحون إذا لم يكن الزنجبيل الطازج متاحًا، وتساعد خصائص الزنجبيل الحارة والدافئة في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ومنع تراكم الغازات.

استخدم بذور الشمر لتخفيف الانتفاخ

تعتبر بذور الشمر من التوابل التى لها خصائص علاجية منذ سنوات طويلة، وذلك لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمى، بما فى ذلك انتفاخ البطن، حيث تحتوى هذه البذور على الأنيثول، وهو مركب يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمى ويقلل من الانتفاخ، كما أن للشمر تأثير طارد للريح، مما يعنى أنه يمكن أن يساعد فى طرد الغازات من الجهاز الهضمى.

ولتحويل الشاى العادى إلى مشروب مضاد للانتفاخ، أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة إلى أوراق الشاى أثناء نقعها، وبدلاً من ذلك، يمكنك نقع بذور الشمر بشكل منفصل ثم مزج المنقوع مع الشاى للحصول على فوائد هضمية إضافية.

جرب النعناع لتخفيف الآلام

يستخدم النعناع منذ فترة طويلة لتخفيف مشكلات الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ، ويحتوى على المنثول، الذى يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمى ويحسن تدفق الصفراء، مما يساعد على الهضم.

ولتعزيز الشاى العادى بخصائص مضادة للانتفاخ، أضف بضع أوراق النعناع الطازجة أو قطرة أو قطرتين من زيت النعناع، لتقليل الانتفاخ، ويمكنك أيضًا الجمع بين النعناع والزنجبيل للحصول على مشروب هضمي أكثر قوة.

أضف الكمون لتحسين الهضم

بذور الكمون هى عنصر أساسى فى العديد من الوصفات التقليدية، فهو إضافة ممتازة لأي شاي يهدف إلى تقليل انتفاخ البطن، ويُعرف الكمون بقدرته على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، والتي يمكن أن تحسن الهضم وتمنع تكوين الغازات الزائدة، كما أن هذه التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة الأمعاء، ولدمج الكمون في الشاي الخاص بك، أضف نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى أوراق الشاي وانقعهما، ويمكنك أيضًا تحميص بذور الكمون قليلاً قبل إضافتها لإطلاق زيوتها العطرية، مما يعزز النكهة والتأثيرات الطبية.

الليمون والعسل لإضافة إنزيمات هضمية

الليمون غني بحمض الستريك، مما يساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهضمية في المعدة، مما يعزز الهضم بشكل أفضل وتفتيت الطعام، ويمكن أن يعمل هذا المزيج مع العسل، الذي يتمتع بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، على تخفيف انتفاخ البطن وانتفاخه، اعصر القليل من عصير الليمون الطازج على الشاي العادي بعد تحضيره وأضف ملعقة صغيرة من العسل للحصول على مشروب مهدئ ومضاد للانتفاخ، حيث يساعد الليمون اللاذع في موازنة مستويات الحموضة في معدتك، بينما يعمل العسل على تهدئة الجهاز الهضمي ومنع تراكم الغازات.