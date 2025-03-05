شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. دراسة توضح الآثار النفسية لتعرض الطفل للتنمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل أثينا، بطولة الفنانة ريهام حجاج بشخصية "نادين"، والذى يذاع يوميًا على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة 8:15 مساءً، قيام الحساب الذى يحمل اسم "أثينا" بإرسال مقطع فيديو إلى طلاب الجامعة، تظهر فيه شخصية داليدا خلال طفولتها داخل فصل مدرسى، بينما تقوم زميلاتها بالتنمر عليها بسبب وزنها الزائد.

وتظهر مشاعر الحزن والغضب على داليدا، وتطلب من حساب أثينا مسح هذا الفيديو من على جميع التليفونات المحمولة التى تم إرساله إليها، كما ظهر خلال الحلقة الأولى من المسلسل، إصابة شخصية داليدا بمرض "البوليميا"، أو ما يعرف بمرض "الشره المرضى"، حيث تعمدت تقيوء الطعام الذى تناولته خلال وجودها فى حفل مع زملاءها بالجامعة، بسبب خوفها المرضى من زيادة وزنها مجددا.

ويعتبر التعرض للتنمر خلال مرحلة الطفولة أحد أكثر التجارب المؤلمة للطفل، والتى يبقى أثرها معه خلال المراحل اللاحقة من عمره.

الآثار النفسية للتعرض للتنمر على الطفل

وكشفت دراسة أجرتها جامعة يورك البريطانية على أطفال ما بين 8 إلى 18 عاما يتعرضون للتنمر بشكل مستمر، أن جميعهم مصابون بالصدمة، وأن 33% منهم فكروا بالانتحار، وأن 83% قرروا أخذ إجازة من المدرسة للابتعاد عن المتنمرين بهم، و33% يعانون من إضطرابات النوم، و11% منهم يعانون من مرض جسدى.

ونصحت الدراسة إلى ضرورة علاج الأطفال الذين تعرضوا للتنمر بطريقة العلاج بالصدمة، حيث ساهم العلاج فى انخفاض كبير بأعراض الصدمة لدى الأطفال بعد تلقي العلاج، بنسبة 38%.

تأثير التنمر على الأسرة بأكملها

وأشارت الدراسة إلى أن التنمر لا يؤذى الطفل المتنمر عليه فقط، وإنما يتسبب فى آثار شديدة السوء على أفراد أسرته بالكامل، حيث يعاني الآباء عادة من مشاعر الذنب والعجز والغضب، بينما يشعر الأشقاء بالارتباك والإهمال.

وبالنسبة للعديد من الآباء، تأثر أداءهم فى العمل، حيث شعر البعض أنه ليس لديهم خيار سوى ترك وظائفهم لتعليم أطفالهم في المنزل، ووصف أحد الآباء أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية طفله بأنه يسبب صعوبات مالية وضغوطًا شديدة.

جدير بالذكر أن مسلسل أثينا يتناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

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