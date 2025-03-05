شكرا لقرائتكم خبر عن كامل العدد.. اعرف مفهوم "المعالجة الذاتية" وأمراض تساعد فى علاجها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3 مناقشة دارت بين شادية "إنجى المقدم" وفاتن "ألفت إمام" حول مفهوم الـ"Homeopathy" أو المعالجة الذاتية.

وخلال الحوار قالت شادية "إنجى المقدم" إنها ترغب فى العمل كمعالجة Homeopathy، لأنه هو الاتجاه الجديد فى العلاج من الأمراض، بدلا من الأدوية التى نتناولها دون جدوى، فى حين أوضحت فاتن "ألفت إمام" أنها باعتبارها طبيبة لا تتفق مع هذا المفهوم.

ما المقصود بالـ"Homeopathy"؟

Homeopathy أو المعالجة الذاتية، وفقا لموقع "Web MD" الطبى، هو مفهوم علاجى يعتمد على الاعتقاد بأن الجسم قادر على علاج نفسه، باستخدام كميات محددة من المواد الطبيعية، مثل النباتات والمعادن، لاعتقادهم أن هذه المواد تساعد فى عملية الشفاء، عن طريق تحفيز دفاعات الجسم الطبيعية لمواجهة المرض.

وتم وضع هذا المفهوم للمرة الأولى فى أواخر القرن الثامن عشر، على يد الطبيب الألمانى صامويل هانمان، ويعد مفهوما منتشرا فى بعض الدول الأوروبية، وبنسبة أقل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

طريقة العلاج بالمعالجة الذاتية؟

وفقا لهذا المفهوم، يتم استخدام بعض المواد الطبيعية والمعادن لتحفيز مناعة الجسم، مثلا يتسبب البصل الأحمر في إفراز الدموع، لذلك يتم استخدامه في العلاجات الخاصة بالحساسية، كما يتم تصنيع علاجات الأمراض الأخرى من نبات اللبلاب السام، والزرنيخ الأبيض، والنحل الكامل المطحون، وعشبة أرنيكا.

ويقوم المعالجون الذاتيون بإضعاف هذه المكونات عن طريق إضافة الماء أو الكحول، ثم رج الخليط كجزء من عملية تسمى "التنشيط"، لاعتقادهم أن هذه الخطوة تنقل جوهر الشفاء، كذلك يعتقد المعالجون أنه كلما انخفضت الجرعة، زادت قوة الدواء، على أن يتم تصميم العلاج المناسب لكل شخص.

الأمراض التى يمكن علاجها وفقا لمفهوم المعالجة الذاتية

يعتقد أنه يتم استخدام هذا المفهوم لعلاج العديد من المشكلات الصحية، منها:

الحساسية

الصداع النصفي

الاكتئاب

متلازمة التعب المزمن

التهاب المفصل الروماتويدي

متلازمة القولون العصبى

متلازمة ما قبل الحيض

كذلك يمكن استخدامه أيضًا للمشاكل البسيطة مثل الكدمات والجروح، وآلام الأسنان والصداع والغثيان، والسعال ونزلات البرد .

الأمراض التى لا يمكن علاجها بتلك الطريقة

لا تستخدم العلاجات الذاتية لعلاج الأمراض التى تهدد الحياة، مثل الربو والسرطان وأمراض القلب، أو فى حالات الطوارئ، كذلك يجب تجنب استخدامها بدلاً من اللقاحات، حيث يتم فى بعض الدول تسويق بعض العلاجات التي تسمى "نوسودات" كبديل للقاحات، ولكن لا يوجد بحث يثبت فعاليتها.

هل ينجح مفهوم الـ"Homeopathy" فى علاج الأمراض المستهدفة؟

وفقا للموقع فإن نتائج الأبحاث حول هذا المفهوم متضاربة، فبعض الدراسات تظهر أن العلاجات الذاتية مفيدة، فى حين أن دراسات أخرى لا تظهر ذلك، ويفسر البعض شعور المرضى بالتحسن إلى ما يعرف بـ"تأثير الدواء الوهمي"، بمعنى أن الشعور بالتحسن بحدث للإعتقاد بأن العلاج يعمل، وهو ما يحفز المخ على إفراز مواد كيميائية تخفف الألم أو الأعراض الأخرى لفترة وجيزة، وليس لأنه فعال بالفعل.

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