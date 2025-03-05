شكرا لقرائتكم خبر عن استغل رمضانك.. حسن صحتك ومناعتك بهذه النصائح فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

يعد صيام شهر رمضان من الفرائض التى يحرص المسلمون على أدائها، لكن فى بعض الأحيان يمنع البعض من الصيام لأسباب صحية، كما يصاب البعض بمشاكل عند البدء فى الصيام ويمنعهم الطبيب من الصيام، ووفقا لدكتور أسامة فكرى استشارى الكبد فى معهد الكبد القومى والتغذية الإكلينيكية، نستعرض بعض النصائح لكى يصبح صيامك صحيًا فى رمضان، ومنها التالى..

1. وجبة سحور متوازنة

تناول أطعمة غنية بالبروتين (بيض، زبادي، جبن) والألياف (الشوفان، الحبوب الكاملة، الفواكه).

اشرب الماء بكثرة لتجنب الجفاف خلال النهار.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تزيد العطش.

2. إفطار صحي ومتوازن

ابدأ بتمرات وماء لتعويض السكر والسوائل المفقودة.

تناول شوربة خفيفة وسلطة لتهيئة المعدة للطعام.

اجعل وجبتك الرئيسية متوازنة بين البروتينات (لحم مشوي، دجاج، سمك)، الكربوهيدرات الصحية (أرز بني، خبز كامل)، والخضراوات.

تجنب الأطعمة المقلية والدسمة لتجنب الشعور بالخمول بعد الإفطار.

3. شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور

اشرب من 8-10 أكواب من الماء تدريجيًا.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها تسبب الجفاف.

4. ممارسة النشاط البدنى

مارس رياضة خفيفة مثل المشي بعد الإفطار بساعة لتحسين الهضم والطاقة.

5. النوم الجيد

حاول الحصول على نوم كافٍ لتجنب الشعور بالتعب خلال النهار.

6. تقليل السكريات

استبدل الحلويات الثقيلة بالفواكه أو الحلويات الصحية مثل التمر المحشو بالمكسرات.

وأكد استشاري التغذية أنه بهذه الطريقة يمكنك الصيام بشكل صحى دون الشعور بالإرهاق أو المشاكل الهضمية.