شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الصداع.. 4 علامات تحذيرية مبكرة لأورام المخ لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة من أورام المخ في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للأطباء، يمكن أن تنتشر الحالة بسرعة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة تهدد الحياة، ومع ذلك، فإن الاكتشاف المبكر والتدخل يمكن أن يغير بشكل كبير التشخيص، فى هذا التقرير نتعرف على 4 علامات تحذيرية مبكرة لأورام المخ يجب ألا تتجاهلها، بحسب موقع تايمز ناو.



إن الصداع الجديد أو المستمر أو الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت قد يكون علامة مبكرة على وجود ورم في المخ، ولكن إلى جانب ذلك، هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى وجود شيء خطير.

كيف تعرف أن الصداع الذي تعاني منه ناجم عن ورم في المخ؟

وفقًا للأطباء، إذا كان صداعك مصحوبًا بأعراض أخرى، فقد لا يكون مجرد ألم عادي. أعراض مثل الغثيان، الاستيقاظ الليلي بسبب الألم، والاضطرابات البصرية مثل البقع العمياء أو ومضات الضوء، والصداع الذي يزداد سوءًا تدريجيًا على مدى عدة أسابيع هي أمور مثيرة للقلق.



على الرغم من أن الصداع وحده من غير المرجح أن يشير إلى وجود ورم في المخ، إلا أنه قد يكون سببًا للقلق عندما:

مقترنة بالشعور أو المرض

إنهم يوقظونك أثناء الليل

يعانون من مشاكل في العين مثل البقع العمياء أو ومضات الضوء

تزداد سوءًا تدريجيًا على مدار بضعة أسابيع

أعراض أخرى مثيرة للقلق لأورام المخ

في حين أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ورم في المخ لا يعانون من أي أعراض، وخاصة إذا كان الورم صغيرًا جدًا، إلا أن بعض العلامات قد تختلف حسب موقع الورم وحجمه ونوعه. ويمكن أن تشمل:

الصرع

ورغم أن هذا قد يشير إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، يقول الأطباء إن ما يصل إلى 80% من المصابين بأورام المخ يعانون من نوبات أو نوبات صرع ويمكن أن تتراوح هذه النوبات من ارتعاش خفيف في اليد أو ارتعاشات إلى تأثيرات على الجسم بالكامل.

الغثيان والقيء

في حين أن الغثيان والقيء يمكن أن يعنيا أي شيء، إذا كانا مستمرين، فيجب فحصهما. يقول الأطباء إذا كنت تعاني من الغثيان مع الحركات المفاجئة وهذا يعني أن هناك شيئًا يجب عليك أن تأخذه على محمل الجد.

ومع ذلك، فمن النادر أن يعاني المصابون بورم في المخ من المرض وحده.

عدم وضوح الرؤية

وفقًا للخبراء، فإن عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض المهمة لهذه الحالة المنهكة، والتي تحدث عندما الورم يضغط على العصب البصري، وهو المسؤول عن نقل المعلومات البصرية إلى المخ. ويؤدي الضغط إلى تورم القرص البصري، مما يؤدي إلى تشوه الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية.

ويقول الأطباء إن الأورام التي تقع بالقرب من الفص القذالي - وهو جزء من الدماغ مسؤول عن معالجة الرؤية - أو جذع الدماغ، حيث يقع العصب البصري، هي الأكثر عرضة للتسبب في تغييرات في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية.

النعاس

كلما زاد الضغط على جمجمتك، فإنه يقلل من تدفق الدم إلى المخ، مما يسبب النعاس أو حتى فقدان الوعي.

يعد النعاس أحد الأعراض المهمة لورم المخ، ويحدث غالبًا بسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة الناجم عن الورم نفسه، مما يحد من تدفق الدم إلى المخ ويؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

ما هي أسباب أورام المخ؟

يقول الأطباء إن الأورام في المخ تتطور عندما تتلف جينات معينة في كروموسومات الخلية وتتوقف عن العمل بشكل صحيح. وفي حين لا يُعرف سبب حدوث ذلك، يعتقد الخبراء أن الحمض النووي في الكروموسومات يخبر الخلايا في جميع أنحاء الجسم بما يجب أن تفعله - متى تنمو، ومتى تنقسم أو تتكاثر، و/أو متى تموت.

عندما يتغير الحمض النووي لخلايا المخ، فإنه يعطي خلايا المخ تعليمات جديدة، مع تطور جسمك خلايا دماغية غير طبيعية تنمو وتتكاثر بشكل أسرعمن الطبيعي وأحيانًا تعيش لفترة أطول من الطبيعي. وعندما يحدث ذلك، فإن حشدًا متزايدًا من الخلايا غير الطبيعية يستولي على مساحة في دماغك.

في كثير من الأحيان، تؤدي العوامل البيئية مثل التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع من الأشعة السينية أو علاجات السرطان السابقة إلى المزيد من الضرر. وفي حالات أخرى، قد يكون الضرر البيئي للجينات هو السبب الوحيد.