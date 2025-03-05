شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للقلب خلال الصيام.. 6 فوائد لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

خلال صيام شهر رمضان، يمر القلب بعدة تغييرات وتأثيرات إيجابية ناتجة عن الامتناع عن الطعام والشراب لفترة طويلة، ووفقا لهذا يوضح الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي، أبرز ما يحدث للقلب خلال صيام شهر رمضان، ومنها:

1. تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الصيام في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

2. انخفاض ضغط الدم

يؤدي الامتناع عن الطعام والشراب إلى تقليل ضغط الدم، مما يقلل من الجهد على القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية.

3. تنظيم معدل ضربات القلب

مع تقليل تناول الكافيين والمأكولات الدهنية، يصبح معدل ضربات القلب أكثر استقرارًا وأقل عرضة للخفقان السريع أو الاضطرابات.

4. تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي

الصيام يعزز عمليات التجديد الخلوي ويقلل من الالتهابات التي قد تضر بجدران الأوعية الدموية وتؤدي إلى أمراض القلب.

5. تحسين استجابة الجسم للأنسولين

يساعد الصيام في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

6. تحسن الدورة الدموية

مع قلة تناول الطعام الثقيل، يكون تدفق الدم أفضل، ما يحسن إيصال الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا القلب.

وأكد استشاري أمراض القلب، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام للتأكد من أنه مناسب لحالتهم الصحية.

