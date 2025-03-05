شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات الفعالة لتعزيز مناعتك والوقاية من المرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

لتنشيط مناعتك وتعزيز قوتك ودفاعات جسمك ضد المرض في رمضان، لابد لك من تطبيق هذه الخطوات الصحية الهامة التي تعزز من الصحة العامة، وتمكن الجسم من الوقاية من المرض، فالصيام يعزز المناعة، ولكن العادات غير الصحية التي يقبل البعض عليها بين الإفطار والسحور، مثل تناول الطعام المقلى، أو السكريات الكثيرة، وغيرها، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع yeditepehastaneleri.

احرص على الاستيقاظ للسحور، تلك الوجبة الهامة والضرورية التي تعزز المناعة وتحسن التمثيل الغذائي، وتقلل من الشعور بالجوع والعطش، كما أنها سبب رئيسى في تعزيز المناعة و وتنشيطه، فضلا عن أنها تجنب الجسم التوتر وتوتر الهرمونات مما يعزز دفاعاته ضد المرض.

تناول الطعام الخفيف لا الصعب في الهضم، خاصة في السحور، فاتباع نظام غذائى صحى ملئ بالعناصر الغذائية في وجبة السحور من أهم الخطوات التي تعزز المناعة وتقوى دفاعات الجسم، فتناول البيض والشوربات المغذية والجبن والزيتون والطماطم من أهم الأطعمة

تناول المياه بكثرة بين الإفطار وحتى السحور

تناول الفاكهة الصحية، التي تحتوى على مضادات أكسدة صحية وتقلل من غزو الأمراض للجسم، فضلا عن تعزيز الجهاز المناعى وتحسين وظائف الجسم.

السلطة الطبق الرئيسي الذى يعزز من الصحة العامة وغنى بالعناصر والفيتامينات والألياف، ويحسن من الهضم والمناعة

الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان والبعد عن الإفراط في تناول الطعام، واتخاذه وسيلة للحفاظ على الوزن وعدم الزيادة مطلقا

البعد عن المقليات والدهون والمعجنات

تناول الدهون الصحية والقمح الكامل والحبوب الكاملة، والفاكهة الصحية

نصائح لتنشيط المناعة خلال شهر رمضان