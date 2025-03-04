شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى.. 5 مراحل للتعامل مع صدمة موت أحد الأحباء المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حلقات مسلسل إخواتي، الذي يُعرض على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة كل من النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، أحداثا متسارعة، بدأت بوصول شقيقات (نجلاء) لمنزلها لاكتشاف مقتل زوجها (ربيع).

ورغم صدمة الموت المفاجئ وخوفها من اتهامها بمقتل زوجها، إلا أن نجلاء كانت على درجة عالية من الثبات الإنفعالى.

وعلى الرغم من قسوة صدمة الموت المفاجئ، إلا أنه يوجد طرق مختلفة يتعامل كل شخص فيها مع الصدمات، وفقا لطبيعته الشخصية.

5 مراحل للتعامل مع صدمة الموت المفاجئ

وبحسب موقع "Syracuse university" يوجد 5 مراحل للحزن فى حالة التعرض لصدمة الموت المفاجئ لأحد الأحباء، وهى:

الإنكار

خلال مرحلة الإنكار يشعر الشخص بالصدمة وعدم التصديق، ويصاحب ذلك غالبًا شعور بالانفصال عن الواقع.

الغضب

يشعر الشخص بالغضب تجاه الأمر، وقد يؤججه أحد المحيطين به

المساومة

في محاولة لتخفيف ألم الخسارة تظهر محاولة للمساومة مع الألم، وتقديم وعود مثل "سأصبح شخصًا أفضل" أو "سأكرم ذكراه بتغيير طريقتي"، لكن الوعود الناجمة عن الحزن يصعب الوفاء بها.

الاكتئاب

بعد المرور بمرحلة الإنكار والغضب والمساومة، تظهر الحقيقة المؤلمة للموقف، وهنا تبدأ أعراض الاكتئاب فى الظهور على عادات مدمرة للذات، مثل الإفراط في الأكل أو النوم أو العزلة

القبول

تلك المرحلة الأخيرة التى يتقبل فيها الشخص الواقع الجديد، ويدرك أنه عليه الاستمرار في الحياة

الطريق إلى التعافي من الخسارة

قد تستمر مراحل الحزن شهورًا أو سنوات، لأن كل شخص يمر بشكل مختلف، لذلك توجد عدد من الاقتراحات للمساعدة على تخطى الحزن، مثل الوجود وسط مجموعة من الأصدقاء والعائلة ، والعناية بالنفس صحيا وممارسة الأنشطة المفضلة والرياضة، وإيجاد طريقة للبدء من جديد.

قصة مسلسل إخواتي

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



