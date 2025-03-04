شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. العلاقة بين إدمان المخدرات والإصابة بـ"البارانويا" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا، بطولة الفنانة ريهام حجاج بشخصية "نادين"، والذي يذاع يوميًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، تلقى نادين زيارة من والدها "محمود قابيل" ليبلغها أن تحاليل شقيقتها الصغرى "مى"، والتى ترقد فى غيبوبة بعد محاولتها الانتحار، أثبتت تعاطيها لمواد مخدرة.

وخلال المشهد شرح والد نادين، أن الطبيب أبلغه بأن استمرار تعاطى تلك المواد المخدرة، التى أثبتت التحاليل وجودها، يؤدى بعد فترة إلى الإصابة بـ"البارانويا" والهلوسة.

وتوجد علاقة وثيقة بين إدمان المخدرات والإصابة بأعراض واضطرابات نفسية، وفقا لموقع "Better health"، لكن كيف يحدث ذلك؟

ما هى البارانويا؟

إضطراب الشخصية المرتابة "البارانويا"، أو ما يعرف بـ"جنون العظمة"، هو شعور غير عقلاني ومستمر لدى المصاب به بأن الناس يحاولون النيل منه، أو أنه موضع اهتمام مستمر بشكل متطفل من قبل الآخرين، ويؤدي هذا الشعور بعدم الثقة غير المبرر بالآخرين، مما يتسبب فى صعوبة العمل أو إقامة علاقات اجتماعية وثيقة.

وقد يكون جنون العظمة واحد من الأعراض الخاصة بعدد من الحالات، بما في ذلك:

اضطراب الشخصية البارانوية

اضطراب الوهم (جنون العظمة)

انفصام الشخصية.

كيف يؤدى تعاطى المخدرات إلى الإصابة بالبارانويا؟

يؤثر تعاطى المخدرات على الكيمياء الدماغية، حيث تشكل المواد الكيميائية في المخ (الناقلات العصبية) الأساس للأفكار والمشاعر، لذلك فإن تعاطى المخدرات، على رأسها الكوكايين والماريجوانا، يؤدى إلى تغير الكيمياء الدماغية، بما يتسبب فى أفكار ومشاعر وسلوكيات جنونية.

ويؤدى التعاطى المستمر للمخدرات للإصابة بالبارانويا، لأنها تعتبر اضطرابًا كيميائيًا حيويًا في الدماغ، وتعد المخدرات واحدة من أهم أسبابه.

علاج جنون العظمة الناجم عن المخدرات

ووفقا لموقع "Health line" فإن الإضطرابات النفسية، مثل جنون العظمة أو الهلوسة أو الأوهام، تظهر على المتعاطى لفترات قصيرة فى بداية تعاطيه للمخدرات، لكن الأعراض تتفاقم وتصبح خطيرة مع إستمرار التعاطى بجرعات أكبر، لذلك يكمن الحل تلقى العلاج اللازم للإقلاع عن المخدرات، بجانب العلاج النفسى للتخلص من تلك الأعراض.

جدير بالذكر، يتناول مسلسل أثينا قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

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