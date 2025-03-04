شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى.. ما هو اضطراب تشوه الجسم الذى تعانى منه نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبطولة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، محاولات من نيللي "سها" لجمع مبلغ 68 ألف جنيه لإجراء عملية تجميل.

وخلال الحلقة دار حوار بين سها "نيللى كريم" وزوجها هشام "على صبحى"، حول أنها تريد إجراء العملية لعدم رضاها عن شكل جسمها الحالى، فى حين حاول زوجها إقناعها بأنها جميلة كما هى ولا تحتاج لإحداث أى تغيير فى شكلها، كما شهدت الحلقة الأولى من المسلسل مشاجرة بينها وبين شخص فى الشارع، وصفها بأنها "غير متناسقة".



وتمر على الجميع أوقات يكونون غير راضين فيها عن شكل أجسامهم، سواء لزيادة الوزن أو بسبب النحافة، لكن فى حالة وصول الأمر إلى أفكار سلبية شديدة تجاه الجسم، حتى لو كانت عكس الحقيقة، ويصعب السيطرة عليها، يعرف هذا باضطراب تشوه الجسم.

ما هو اضطراب تشوه الجسم؟

ووفقا لموقع "Johns Hopkins medicine"، يعرف اضطراب تشوه الجسم "Body dysmorphic disorder" أو "BBD"، بأنه اضطراب عقلى يتسبب فى أفكار سلبية شديدة لدى الشخص تجاه شكل جسمه، يصعب السيطرة عليها، تؤدى إلى القلق الدائم تجاه المظهر، وفى بعض الحالات المتقدمة قد يصل الأمر إلى التفكير فى الإنتحار.

أسباب اضطراب تشوه الجسم

لا يوجد سبب واحد معروف للإصابة باضطراب تشوه الجسم، وعادة ما تظهر أعراضه في سن المراهقة أو المراهقة المبكرة، ويعتقد أن واحدًا من كل 100 شخص تقريبًا ، من الرجال والنساء، يعاني منه ، كما تساهم مجموعة من العوامل فى ظهوره مثل التعرض للتنمر أو مشاعر عدم الكفاءة، كذلك الخجل والخوف من السخرية.

كما يوجد عدد من العوامل التى ترفع من إمكانية الإصابة باضطراب تشوه الجسم، مثل:

- وجود تاريخ عائلي للإصابة باضطراب تشوه الجسم أو اضطراب عقلي مماثل

- مستويات غير طبيعية من المواد الكيميائية في المخ

- نوع الشخصية

- تجارب الحياة

أعراض اضطراب تشوه الجسم

من أهم سمات الاضطراب أن تصبح مهووسًا بأي جزء من جسمك، مثل الوجه والشعر والبشرة والبطن والصدر، وتشمل أعراض الاضطراب ما يلى:

- التحقق من نفسك باستمرار في المرآة أو تجنبها تماما

- إجراء عمليات تجميل غير ضرورية

- محاولة إخفاء جزء من جسمك تحت قبعة أو وشاح أو مكياج

- ممارسة الرياضة أو العناية الشخصية بشكل مستمر

- مقارنة نفسك مع الآخرين باستمرار

- سؤال الآخرين دائمًا عما إذا كنت تبدو بخير

- عدم تصديق الآخرين عندما يقولون أنك تبدو بخير

- تجنب الأنشطة الاجتماعية

- تجنب الخروج من المنزل خاصة في النهار

- الشعور بالقلق والاكتئاب والخجل

- التفكير في الانتحار

علاج اضطراب تشوه الجسم

قد يشمل علاج اضطراب تشوه الجسم العلاج السلوكى المعرفى أو الأدوية، أو أن يكون العلاج مزيج من الاثنين.

قصة مسلسل إخواتي

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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