إنهاء معاناة طفلة في مركز الخلوع الولادية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسهم – بفضل الله – أطباء العظام بمركز الخلوع الولادية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا عضو تجمع الجوف الصحي، من إجراء عملية نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج 365 الشمالية لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا تعاني من مضاعفات النخر في أعلى عظمة الفخذ (LCP) وفرق في الطول 1.5CM.

وبعد تقييم الحالة في العيادة، وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، تبين أنها تعاني من قصر في عنق عظمة الفخذ غير معالج؛ أدى إلى قصر بالطرف، وعرج واضح في أثناء المشي، كما سبب تشوهات ثانوية في عظام الحوض والفخذ، بعدها أدخلت المريضة غرفة العمليات, وعمل ترميم لفصل الورك‏ (Morscher osteotomy ) وتم تعويض فرق الطول أثناء العملية, وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحه جيدة، وتستكمل برنامج التأهيل الطبي.

يّذكر أن مركز الخلوع الولادية في تجمع الجوف الصحي يحتضن نخبة من الأطباء المتميزين والقادرين بعد توفيق الله للتعامل مع الحالات النادرة وإجراء العمليات الدقيقة وذلك لتوفر الأدوات الجراحية المتقدمة والتدريب العالي للطاقم الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا.

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