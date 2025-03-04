شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى طايح فى الكل بـ معاملة أطفال.. إزاى تتحكم فى نوبة الغضب الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

يُعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2025، من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي. عنوان المسلسل مستوحى من التعبير الشائع الذي يُطلق على الأشخاص أصحاب القلوب النقية والمشاعر الصادقة.

هنيدى الغاضب

وفاق هنيدى من الغيبوبة بعد عشرين عاما وفقا لقصة المسلسل، وفى الحلقة الثالثة كان يعانى من نوبات غضب شديدة، نتيجة اصطدامه بالواقع، فكيف يمكن السيطرة على تلك النوبات الحادة والتخفيف من حدتها؟!

أجاب تقرير عن هذا التساؤل، مؤكدا على أن التعامل مع نوبات الغصب يجب أن يتم بطريقة سليمة، وتعامل نفسى صحيح ومتدرج، هذا ما أكده التقرير الذى نشر في موقع sacap ، والكبار والصغار يمكن إصابتهم بالغضب الشديد، وهى النوبة التي ينفجر فيها الشخص البالغ ليظهر بسلوكيات غير سليمة ومزعجة، وأسباب نوبات الغضب كثيرة ومتعددة منها الخاص بجذب الانتباه أو نتجية اضطرابات نفسية وعصبية، أو التي تتعلق بالتلاعب بالآخرين، الشعور بالخوف والقلق.





علامات نوبات الغضب

زيادة الانفعال الحاد

زيادة التهيج

وجه متوتر بشدة

ايدى مشدودة

أعصاب مشدودة

التحدث بشكل سريع

المشى السريع

الإشارات العدوانية

كيف تتحكم في نوبة الغضب

نقاط يوضحها تقرير آخر نشر في موقع empath الذى أكد على ضرورة التعامل السريع لإيقاف نوبة الغضب:

ابتعد عن كل المحفزات التي تثير غضبك وابتعد عن جو المشاحنات

تعلم كيف تدير مشاعرك، لا تترك الغضب يتحكم بك، اوقفه رغما عنك

تمارين التنفس الجيدة تساعدك على الراحة والاسترخاء الشديد سريعا

لابد من الاستعانة بصديق أو بشخص مقرب إذا كنت لا تستطيع السيطرة على ـأعصابك

الاهتمام بالحصول على قسط وافر من الراحة بشكل عام

الاستعانة بطبيب ومختص نفسى للضرورة إذا كتانت نوبات غضبك غير قابلة للسيطرة

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