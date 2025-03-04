6 مراحل صعبة يمر بها المراهق: تعرفي إلى  أسبابها وأعراضها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:53 صباحاً - التحديات والصراعات التي تواجه المراهق في مرحلة التحول من سن 12 إلى 18 عامًا كثيرة ومتنوعة؛ حيث تعتبر فترة انتقالية يواجه فيها المراهق العديد من التحديات النفسية والجسدية والاجتماعية التي تشكل هويته المستقبلية؛ فهو مليء بالأفراح والإنجازات،و أيضًا الصعوبات والتحديات، ولهذا يؤكد الدكتور محسن الخولي أستاذ الطب النفسي أنه لا توجد مرحلة معينة تشهد أكبر صراع بالنسبة للمراهق، إنما لكل فترة مشاكلها وانعكاساتها على جسم ونفس المراهق، وإليكم التفاصيل.

مراحل المراهقة:

مرحلة التحول الجسدي:

التغيرات الجسدية أبرز التحديات التي يواجهها المراهق

التغيرات الجسدية الكبيرة في بداية مرحلة المراهقة تعد أحد أبرز التحديات التي يواجهها المراهق؛ حيث تبدأ الهرمونات في الارتفاع، ما يؤدي لتغيرات واضحة مثل:

البلوغ: فينمو الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، ويتغير الصوت، مع ظهور مفاجئ لبنية جسمانية ناضجة.

فينمو الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، ويتغير الصوت، مع ظهور مفاجئ لبنية جسمانية ناضجة. نمو الطول والوزن: يتعرض المراهقون خلال هذه المرحلة لزيادة سريعة في الطول، مما قد يسبب بعض القلق.

يتعرض المراهقون خلال هذه المرحلة لزيادة سريعة في الطول، مما قد يسبب بعض القلق. التغيرات في البشرة والشعر: العديد من المراهقين يعانون من حب الشباب أو مشاكل بالشعر،ما تسبب قلق للمراهق.

العديد من المراهقين يعانون من حب الشباب أو مشاكل بالشعر،ما تسبب قلق للمراهق. المعاناة من مشاعر القلق: بشأن مظهره، أو كيف يراه الآخرون؟ وقد يظهر التوتر والارتباك بسبب هذه التغيرات.

البحث عن الهوية الذاتية:

جدال المراهقين حول توجههم المهني والدراسي

مع التغير جسديًا، يبدأ المراهق في مواجهة تحديات نفسية عميقة تتعلق بالبحث عن هويته الشخصية، وما هي قيمه ومعتقداته، هذه الأسئلة يمكن أن تخلق حالة من الفوضى الداخلية والمشاعر المتناقضة وتشمل:

التوجه المهني أو الدراسي: يسعى المراهقون في هذه المرحلة لتحديد ما يريدون فعله في المستقبل، سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني، مما يضعهم في مواجهة ضغوطات كبيرة.

الاستقلالية: يبدأ المراهق في البحث عن الاستقلالية عن والديه، مما قد يؤدي إلى صراعات مع الأسرة للحصول على حرية أكبر، لهذا تتسم هذه المرحلة بأنها فترة ضبابية من الناحية النفسية، حيث يواجه المراهق تحديات في كيفية رؤيته لنفسه في المستقبل، والضغوط النفسية الناتجة عن هذه التغيرات.

المرحلة العاطفية:

تحمل الفتاة مشاعر متناقضة بمرحلة المراهقة

وتضم مشاعر متناقضة وتحديات بالعلاقات، فهي فترة خصبة للارتباطات العاطفية الأولى، ما يؤدي إلى الكثير من المشاعر المتناقضة والمعقدة، يصبح المراهق أكثر وعياً بمشاعره تجاه الآخرين، خاصة في العلاقات العاطفية، مما قد يسبب تحديات كبيرة وتتضمن:

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الانجذاب العاطفي الأول:

قد يواجه المراهق أولى علاقاته العاطفية التي غالبًا ما تكون مثيرة لكنها محمومة أيضًا، مشاعر قد تكون مفعمة بالاضطراب، مما يخلق مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن.

الحاجة للتقدير والقبول:

في هذه المرحلة، يشعر المراهق بالحاجة الماسة للقبول من الآخرين، خاصة من أقرانه، وقد يصبح الرفض أو عدم التقدير الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للقلق.

الصراعات العائلية:

تصاحب مرحلة المراهقة رغبة في الاستقلالية، وهذا غالبًا ما يؤدي إلى صراعات مع الوالدين؛ حيث يشعر المراهقون أنهم بحاجة إلى التمرد على القواعد أو فرض أنفسهم على الأسرة، مما قد يسبب مشاعر الغضب أو الإحباط.

الصراع الاجتماعي:

مراهق يواجه العزلة الاجتماعية

تعتبر العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء و التكيف مع المحيط الاجتماعي أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في المراهقة، إذ يحاول المراهقون إثبات أنفسهم في مجموعة الأقران، مما قد يضعهم تحت ضغط عالٍ وأبرز التحديات:

الضغط الاجتماعي: يبحث المراهقون عن الانتماء إلى مجموعة معينة من الأصدقاء أو الزملاء، ويمكن أن يشعروا بضغط شديد للتماشي مع المجموعات الاجتماعية أو تقليد الآخرين في سلوكياتهم.

الاختيارات السلبية: قد ينغمس المراهقون في سلوكيات غير سليمة مثل التدخين أو شرب الممنوعات أو التعرض لمخاطر صحية أخرى؛ نتيجة لتأثير الأصدقاء أو لتلبية توقعات الجماعة.

العزلة الاجتماعية: في بعض الحالات، قد يعاني المراهق من العزلة الاجتماعية بسبب صعوبة في التفاعل مع الآخرين أو لشعوره بعدم الانتماء إلى أي مجموعة.

وقوع المراهق في حالة من الصراع المستمر: مع نفسه ومع محيطه؛ وقد يشعر بالإحباط إذا لم ينجح في التكيف مما يزيد من تعقيد المرحلة.

مرحلة الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية:

المراهقة فترةمليئة بالتغيرات النفسية والجسدية

من المؤكد أن مرحلة المراهقة هي فترة مليئة بالتغيرات النفسية والجسدية، وهذا قد يؤدي إلى العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر والاضطرابات العاطفية التي يمرون بها، وأبرز هذه الاضطرابات:

الاكتئاب: يعاني بعض المراهقين من مشاعر حزن عميقة وفقدان للأمل قد تؤثر على حياتهم اليومية.

القلق: يعاني العديد من المراهقين من مشاعر القلق والتوتر، سواء كانت تتعلق بالمدرسة أو بالعلاقات الاجتماعية.

عدم القدرة على السيطرة على حياتهم مما يؤدي إلى حالة من القلق المزمن.

هذه الاضطرابات النفسية قد تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتهم، وإذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح، قد تستمر إلى مراحل لاحقة في الحياة.

التحديات الأكاديمية: ضغط الدراسة ومستقبل المراهق:

ضغط الدراسة أكبر التحديات التي يواجهها المراهق

متطلبات وصعوبات الدراسة: وتعتبر من أكبر مصادر الضغط النفسي بالنسبة للمراهقين، والتي يواجهها المراهقون في اجتياز الامتحانات ما يتولد لديهم شعور بالعجز أو الفشل.

التوقعات العالية: يشعر المراهقون في كثير من الأحيان بضغط من والديهم لتحقيق إنجازات أكاديمية، مما قد يؤدي إلى القلق الشديد.

الاختيار المهني: يبدأ المراهقون في هذه المرحلة بتحديد مسارهم المهني، مما يشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليهم، خاصة إذا كانوا يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم.

هذه الضغوط الأكاديمية يمكن أن تتسبب في القلق الشديد وتؤدي إلى تفاقم المشاعر السلبية؛ مثل الخوف من الفشل أو عدم القدرة على التكيف.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الملاحظة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.