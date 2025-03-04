شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بتحس بالتعب حتى لو نمت كتير؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب، بالرغم من الحصول على قسط كافى من النوم، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب المحتملة للشعور بالتعب بالرغم من النوم الجيد خاصة في رمضان، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ليه بتحس بالتعب حتى لو نمت كتير اضطرابات النوم

إذا كنت تشعر بالتعب أثناء النهار، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب أساسي في النوم، على سبيل المثال، يُعرف انقطاع النفس أثناء النوم - وهو اضطراب يتسبب في توقفك عن التنفس مؤقتًا أثناء النوم - بأنه يتسبب في شعور الناس بالإرهاق بانتظام.

اضطراب آخر في النوم، متلازمة تململ الساقين ، يؤدي إلى الشعور بالضبابية ويمكن أن يسبب الأرق.

تشمل اضطرابات النوم الأخرى التي يمكن أن تسبب التعب أثناء النهار ما يلي:

الأرق.

فرط النوم.

مشاكل الغدة الدرقية

في بعض الحالات، قد يكون التعب أثناء النهار علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية. على وجه التحديد، يعتبر التعب أثناء النهار أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية. يحدث هذا عندما لا ينتج عضو الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يؤدي إلى التعب المستمر.

البيئة

قد تعمل بيئتك أيضًا على تخريب نومك دون أن تدرك ذلك. إذا كنت تستيقظ باستمرار بسبب صوت إنذار السيارة في الخارج أو تتقلب في فراشك لأن غرفتك شديدة الحرارة، فقد يؤثر هذا على جودة نومك بشكل عام.

نحن بحاجة إلى البيئة المناسبة لضمان حصولنا على قسط كافٍ من النوم وعدم استيقاظنا بسبب العوامل البيئية". "كل شخص مختلف قليلاً، لكن الأمر يتلخص في الراحة حقًا.

النظام الغذائي

قد يؤثر تناول وجبة كبيرة على نومك، حيث يؤدي إلى تجزئة نومك وتغيير مراحل نومك هذا يؤدي إلى ضعف جودة النوم بشكل عام وعادة لا يشعر الناس بالراحة في الصباح.

فقر الدم

قد يكون الشعور المستمر بالإرهاق أيضًا علامة على فقر الدم في بعض الحالات. حتى لو حصلت على ثماني ساعات كاملة من النوم، فإن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بانخفاض الطاقة، إذا تُرِك دون علاج لكن الشعور بالتعب لن يكون العلامة الوحيدة أيضًا.

تتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

شحوب الجلد.

دوخة.

صوت دقات في أذنك.