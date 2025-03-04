لماذا يفضّل المولود أن يمص إصبعه بدلاً من استخدام اللهاية؟

معلومات مهمة عن عادة مص الإصبع عند الطفل

فوائد مص المولود لإصبعه

مولود يبكي

دعي مولودك يمص أصابعه، وذلك لأن مص الإصبع بالنسبة للمولود حديث الولادة يسهم بدور كبير في تقليل نوبات البكاء لديه، والتي تبدأ في ساعات المساء غالباً، ويكون سببها تراكم الغازات في بطنه مع استمرار الرضاعة خلال النهار، ولذلك فمصّ الإصبع يسهم بدور كبير وفعال في تحسين حركة الأمعاء، كما يعمل على تحسين نسبة إفرازات الإنزيمات المسؤولة عن الهضم، فلا يصاب الطفل بالإمساك المزمن الذي يعاني منه الرضع في شهورهم الأولى، ولذلك فالمولود سوف يتخلص من المغص أيضاً الذي يصاب به المواليد عادة في الشهور الأولى من عمرهم، ويكون مؤرقاً ومانعاً للنوم لهم وللأمهات، ويكون عارضاً للإمساك، إضافة إلى أن من مسبباته الغازات والانتفاخات.

اعلمي بأن مص المولود لإصبعه يساعده على الاسترخاء، وغالباً ما يستغرق بالنوم بعد أن يقوم بمص إصبعه لعدة دقائق، ولا تستغربي أن يقوم بذلك بعد أن يفرغ من الرضاعة، فلا تعتمدي رؤية الرضيع يمص إصبعه كعلامة على جوعه، بل هو طريقة لجلب النوم، مثلما يفعل بعض الرضع الذين يقومون بهزّ رؤوسهم يميناً وشمالاً؛ حتى يستغرقوا في النوم.

توقعي -ويجب ألا تندهشي- أن المولود على صغر سنه وحتى يصل لشهور متقدمة؛ قد يمص أصابعه لشعوره بالوحدة، ولذلك فيجب أن تعرفي لماذا يضع الرضيع يده في فمه في الشهر الثالث؟ حيث إنه يفتقد أمه كثيراً، إضافة إلى أن هذا العمر هو عمر الاستعداد لمرحلة التسنين المزعجة، ولذلك فمص الإصبع هو وسيلة للطمأنة ونزع الخوف لدى الرضيع.

دعي مولودك يمارس عادة أو هواية مص الإصبع، حيث بيّنت الأبحاث والدراسات العلمية أن هذه العادة تقلل كثيراً مما يعرف بمتلازمة الموت المفاجئ عند الرضع، أو موت المهد، ولم تعرف العلاقة بين هذه العادة وقدرتها على تقليل هذه المتلازمة، ولكن العلماء قد أكدوا هذه العلاقة ووجدوا أن ترك المولود يمص إصبعه حماية له من متلازمة مجهولة الأسباب حتى اليوم.

أضرار استخدام اللهاية المبكر للمولود

طفل يضع اللهاية في فمه

توقفي تماماً عن استخدام اللهاية للمولود في الأيام الأولى من عمره، ولا تستمعي لنصائح الأخريات؛ بأن اللهاية هي الأم الثانية للمولود، ولكنها على العكس؛ فهي تعمل على تقليل إقبال المولود على الرضاعة الطبيعية، وتعد وسيلة خداع للمولود، فلا يحقق زيادة في الوزن، وتقل معدلات نموه؛ لأنه يقوم بمص اللهاية من دون أن تمنحه الغذاء الذي يفترض أن يحصل عليه من حليب الأم عن طريق مص الثدي وتحقيق النمو المتوقع، خاصة أن مؤشرات نمو الرضع في شهورهم الأولى تكون مرتفعة.

توقعي بأن يعتاد طفلك على استخدام اللهاية حين تضعينها في فمه في عمر مبكر، وتحديداً بمجرد الولادة، حيث إنك ستجدين مصاعب ومشكلات مستقبلية في تنويم طفلك حين يكبر؛ لأنه سوف يعتاد على النوم وهو يضع اللهاية في فمه، كما أنه حين يكبر سيجد صعوبة في الإقلاع عنها، وما تسببه له من مشكلات صحية، حيث تبين أن نسبة إصابة الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى المتكرر ترتفع لديهم مقارنة بالأطفال الذين لم يستخدموها، كما أن طفلك سوف يعاني من مشاكل في الكلام بسبب اللهاية، حيث تؤدي لمشاكل في الحلق وتشوهات الأسنان، وتسهم بدور كبير في وجود مشاكل التلعثم لديه.

متى يجب أن يتوقف الطفل عن مص أصابعه؟

رضيع يمص إصبعه

راقبي طفلك وتأكدي أنه قد توقف عن استخدام عادة مص أصابعه مع حلول عامه الثاني، حيث إن استمرار الطفل لعادة مص إصبعه قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في منطقة الفكين، وتظهر أسنانه مشوهة وغير طبيعية؛ لأنه سوف يضع إصبعه في فمه في مرحلة التسنين، وما يليها، حيث إن استمرار وجود الإصبع في الفم يؤدي إلى اعوجاج الأسنان، على الرغم من أن وضع الرضيع لإصبعه في فمه ونزول اللعاب بكثرة يعد من أعراض التسنين عند الرضع ويجب أن تستعد الأم لهذه المرحلة.

اعرضي طفلك على الطبيب؛ في حال أصبح عمر الطفل أكثر من عمر أربع سنوات ولا يزال يمص إصبعه، وفي حال كان الطفل يضع أصابعه العشر كلها في فمه، ويكون ذلك بطريقة مقلقة، وتتسبب في حدوث القيء غالباً، أو قد تسبب الاختناق للرضيع، ويبكي بسببها، ولكنه يستمر بالقيام بها، وقد يضع بعض الأطفال إصبع قدمهم في فمهم.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:19 صباحاً - تلاحظ الأم أن مولودها يميل إلى مص إصبعه بمجرد ولادته، وهي لا تعرف أنه كان يفعل ذلك منذ أن كان في رحمها، وعليها أن تعرف فوائد مصه لإصبعه، خاصة قياساً لمصه لما يعرف باللهاية، والتي تقوم الكثير من الأمهات بتقديمها للمولود بمجرد ولادته، بدعوى أن يعتاد عليها مبكراً، حيث إن تعويد الأطفال على بعض العادات التي نرغبها يكون صعباً؛ لأن الأطفال يكونون على درجة كبيرة من التمسك بالروتين وعدم حب التغيير.على الأم أن تعرف فوائد مص الإصبع وعدم تقديم اللهاية للمولود؛ من خلال التعرف إلى فوائد مص الإصبع، ومتى يكون ذلك مقلقاً، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود، حيث أشار إلى الأسباب التي تجعلك تفضلينمثل مساعدته على الاسترخاء، وتقليل نوبات البكاء، وغيرهما في الآتي:لاحظي أن عادة مص الإصبع لا تبدأ عند الطفل بعد الولادة، ولكنه فعلياً يمارس هذه الهواية بالنسبة له وهو لا يزال جنيناً في رحم أمه، وقد التقط الكثير من الصور عن طريق تصوير الأجنة، وتبيّن أن الجنين، وابتداء من الأسبوع العشرين في المرحلة الرحمية أو الجنينية، يبدأ في مص إصبعه، وحين يولد المولود يبدأ في مص إصبعه بطريقة آلية ومن دون قلق أو خطر، ويستمر بذلك حتى عمر ستة أشهر، ولكن الكثير من الرضع لا يتوقفون عن هذه العادة ويستمرون بها، حيث يميل نحو ما بين 75% و90% من الأطفال إلى استخدام هذا السلوك من دون البحث عن أسباب، ولكن المقلق هو استمرار هذه العادة التي قد تتجاوز عمر أربع سنوات، وقد تصل إلى سن ست سنوات.قد يهمك أيضاً: حيل طريفة لتخليص الطفل من اللهاية*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.